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01.08.2017 17:58

Фонд AdVita выиграл президентский грант на консультативную службу и горячую линию по паллиативной помощи

Петербургский благотворительный фонд AdVita («Ради жизни») получил в рамках конкурса президентских грантов на развитие гражданского общества 5,5 млн рублей на создание и развитие в городе консультативной службы по вопросам получения паллиативной помощи.

«Фонд AdVita уже 15 лет помогает людям с онкологическими заболеваниями, проходящим лечение в Петербурге, – говорит координатор направления паллиативной помощи фонда Екатерина Овсянникова. – К сожалению, иногда победить болезнь нельзя. Но это не значит, что не нужно помогать».

Паллиативное направление было создано в фонде AdVita шесть месяцев назад. Одна из главных проблем, с которой сталкиваются пациенты – это отсутствие информации. Часто люди не знают, что им полагается по закону и где получить помощь. Именно в этом и должна помочь консультативная служба, на создание которой выделен президентский грант в 5 572 108 руб. Проект включает в себя круглосуточную «горячую» линию, создание и распространение печатной продукции и сайта.

Работа начнется в сентябре, но уже сейчас идет активная подготовка.

Всего на конкурс президентских грантов было представлено 6623 проекта. После предварительного отбора, каждый из них был рассмотрен минимум двумя экспертами. В перечень победителей вошли 970 некоммерческих организаций из 79 регионов. Общая сумма грантов, выделяемых по итогам первого конкурса, составляет 2 млрд 250 млн рублей.

Большинство организаций (83,5%) не получали президентских грантов в прошлом году. Еще одна любопытная цифра: 81,3% победителей конкурса – это региональные общественные организации.


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29.07.2017 12:46

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