Саакашвили заявил, что вернется на Украину

Бывший президент Грузии, бывший губернатор Одесской области и бывший гражданин Украины Михаил Саакашвили заявил, что намерен вернуться в Киев.

1 августа в Киеве прошла видео пресс-конференция Михаила Саакашвили, который находится в США. Она была посвящена лишению его украинского гражданства, сообщает издание Страна.ua.

В её ходе скандально известный политик еще раз обвинил власти Украины в организации травли против него и подтвердил свое намерение вернуться в Украину и добиться в суде отмены указа президента Порошенко. При этом Михаил Саакашвили не назвал какую-либо конкретную дату своего возвращения, отмечает украинское издание.

"Я не буду прятаться в США. Я обязательно вернусь в Украину и буду в суде доказывать свою правоту. Если власть меня не боится – пускай разрешат мне приехать, если же они боятся... Ну, что же, я все равно найду путь домой", – заявил Михаил Саакашвили.

Напомним, "Фонтанка" писала о том, что 26 июля президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о лишении Саакашвили украинского гражданства. По информации миграционной службы, такое решение принято из-за того, что политик указал в анкете ложные данные. 29 июля Саакашвили заявил, что подпись на опубликованной в соцсетях анкете на получение украинского гражданства принадлежит не ему. «Посмотрел копию анкеты, на основании которой президент (президент Украины Петр Порошенко. — Прим. ред.) лишил меня гражданства. Так вот, я с полной ответственностью утверждаю, что это не моя подпись и не мною заполненная анкета!» — отметил бывший губернатор Одесской области. Власти Украины после возможного возвращения Саакашвили в их страну могут начать процедуру его экстрадиции в Грузию, где он заочно арестован по обвинению в растрате бюджетных средств.