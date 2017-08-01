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01.08.2017 16:50

УК Новоселье: в квартале “Дельта” смонтирован седьмой этаж

УК Новоселье: в квартале “Дельта” смонтирован седьмой этаж
КОТ “Новоселье: Городские кварталы”

Проект КОТ «Новоселье: Городские кварталы»  пополняется новостройками. В настоящее время активными темпами возводится четвертая очередь строительства – квартал «Дельта».

В частности, в здании №1 смонтировали 7-й этаж; в зданиях №2, №3 и №4 смонтировали 5-й этаж.

Кроме того, в 3-ей очереди строительства, квартале "Гамма" заканчиваются работы по благоустройству территории.

Напомним, квартал «Дельта» — это четыре 12-этажных дома на 476 квартир. В пешей доступности находится детский сад. Время в пути – 2 минуты пешком. Дома расположены на территории сложившейся застройки в посёлке Новоселье. Центром притяжения квартала «Дельта» выступает рекреационная зона для отдыха, игр и занятий спортом. Срок сдачи квартала запланирован на первый квартал 2019 год.

Проект КОТ «Новоселье: Городские кварталы» возводится в Аннинском городском поселении с 2012 года. В рамках проекта уже сданы и заселены две очереди строительства. Общая жилая площадь составит около 500 млн «квадратов». Помимо жилья застройщик обустраивает кварталы необходимыми спортивными и социальными объектами.


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Проект КОТ “Новоселье: Городские кварталы” пополняется новостройками.
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01.08.2017 12:30
SetlCity начала продажу видовых квартир с панорамными окнами
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