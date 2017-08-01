Обыски на «Парнасе-М» связаны с невыплаченным кредитом

Уголовное дело, в рамках которого сотрудники полиции и ФСБ утром 1 августа навестили известный колбасный завод на севере Петербурга, возбуждено по статье «Мошенничество».

Как стало известно «Фонтанке», инициатором возбуждения дела в отношении должностных лиц «Парнаса-М» стал петербургский филиал Россельхозбанка. Представители банка, по предварительной информации, подали заявление в следственное управление Центрального УМВД по факту мошенничества в сфере кредитования в особо крупном размере. После проверки, оперативное сопровождение которой осуществляли сотрудники УФСБ по Петербургу и области, дело было возбуждено. В его рамках в офисе предприятия в 8-м Верхнем переулке и были проведены следственные действия, которые внешний управляющий «Парнаса-М» назвал фейком.

Получить комментарий от петербургского филиала Россельхозбанка нашему изданию пока не удалось.