Обыски на «Парнасе-М» связаны с невыплаченным кредитом
Уголовное дело, в рамках которого сотрудники полиции и ФСБ утром 1 августа навестили известный колбасный завод на севере Петербурга, возбуждено по статье «Мошенничество».
Как стало известно «Фонтанке», инициатором возбуждения дела в отношении должностных лиц «Парнаса-М» стал петербургский филиал Россельхозбанка. Представители банка, по предварительной информации, подали заявление в следственное управление Центрального УМВД по факту мошенничества в сфере кредитования в особо крупном размере. После проверки, оперативное сопровождение которой осуществляли сотрудники УФСБ по Петербургу и области, дело было возбуждено. В его рамках в офисе предприятия в 8-м Верхнем переулке и были проведены следственные действия, которые внешний управляющий «Парнаса-М» назвал фейком.
Получить комментарий от петербургского филиала Россельхозбанка нашему изданию пока не удалось.
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Справка:
В 2009 году арбитраж ввел в отношении предприятия, выпускающего колбасные и мясные продукты, процедуру внешнего управления. За год до этого «Парнас-М» попытался сам себя обанкротить. В 2013 году внешний управляющий Ганжин ходатайствовал об утверждении мирового соглашения по делу о банкротстве. Это решение получило 85% голосов от общего числа кредиторов. Должник принял на себя обязательства по погашению 20% основного долга перед каждым из них до конца 2019 года. Суд утвердил мировое соглашение.