Прокуратура Московской области начала проверку после нападения на конвой в суде
Надзорное ведомство намерено выяснить, могло ли стать причиной стрельбы в Мособлсуде 1 августа нарушение правил конвоирования членов так называемой «банды ГТА».
Как сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры, по поручению главы ведомства Алексея Захарова проверяется соблюдение действующего законодательства при конвоировании подсудимых. Пятеро обвиняемых в серии жестоких нападений на трассах Подмосковья были доставлены в суд. В лифте здания им удалось блокировать и разоружить двух конвоиров. В ходе перестрелки с подоспевшими сотрудниками Росгвардии убиты трое подсудимых, двое ранены. Также ранения получил один из конвоиров и гвардеец.
Следственный комитет возбудил дело по трем статьям — попытке побега, нападении на представителей власти и хищении оружия. Это дело прокуратура взяла на особый контроль.
Справка:
Подсудимыми по делу «банды ГТА» проходят девять выходцев из Средней Азии. Их обвиняют в серии убийств на подмосковных трассах и в Калужской области в 2012–2014 годах. По версии следствия, подсудимые убили 17 человек и ранили еще двоих. Неофициальное прозвище банда получила по аналогии с серией игр Grand Theft Auto.