Прокуратура Московской области начала проверку после нападения на конвой в суде

Надзорное ведомство намерено выяснить, могло ли стать причиной стрельбы в Мособлсуде 1 августа нарушение правил конвоирования членов так называемой «банды ГТА».

Как сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры, по поручению главы ведомства Алексея Захарова проверяется соблюдение действующего законодательства при конвоировании подсудимых. Пятеро обвиняемых в серии жестоких нападений на трассах Подмосковья были доставлены в суд. В лифте здания им удалось блокировать и разоружить двух конвоиров. В ходе перестрелки с подоспевшими сотрудниками Росгвардии убиты трое подсудимых, двое ранены. Также ранения получил один из конвоиров и гвардеец.

Следственный комитет возбудил дело по трем статьям — попытке побега, нападении на представителей власти и хищении оружия. Это дело прокуратура взяла на особый контроль.