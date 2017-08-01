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01.08.2017 16:58
2 Комментариев

Горсуд Петербурга отказался отменять арест депутата Резника

Горсуд Петербурга отказался отменять арест депутата Резника

Городской суд Санкт-Петербурга рассмотрел жалобу на постановление Дзержинского районного суда об аресте депутата городского парламента Максима Резника. Как сообщает 1 августа корреспондент "Фонтанки", судья отказался считать, что депутат исполнял свои профессиональные полномочия, находясь 12 июня на Марсовом поле на акции протеста.

В рамках заседания защитник Резника адвокат Борис Грузд обратил внимание суда, что все три протокола в отношении парламентария составлены, исходя из разной хронологии. Также адвокат отметил, что в доказательство сотрудник Росгвардии, которого якобы Резник схватил за шею, предоставил видео, на которых это действие парламентария не запечатлено. "Рапорт полковника стал единственным доказательством в суде, но при этом в самом объяснении он сообщил, что отвлёкся, почувствовал, что сзади его кто-то схватил за шею. Обернулся, а там Резник", – заявил адвокат.

Горсуд Петербурга отказался отменять арест депутата Резника

Сам Резник сообщил, что на Марсовом поле исполнял свои служебные обязанности, как член контрольной группы ЗакСа Петербурга. По словам депутата, составление протокола в его отношении спустя почти месяц после акции является последствием его политической деятельности, в рамках которой он требовал расследования событий 12 июня.

Напомним, 28 июля Дзержинский районный суд признал, что Резник оказывал сопротивление сотруднику Росгвардии на митинге 12 июня на Марсовом поле и арестовал депутата ЗакСа на 10 суток. Кроме того, за участие в несогласованном мероприятии и сопротивление полиции парламентария оштрафовали на 11 тысяч рублей. Примечательно, что протоколы об административных правонарушениях были составлены спустя месяц после антикоррупционной акции Навального. Резник стал первым депутатом городского ЗакСа, арестованным по административной статье.


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комментарии пользователей (2)
***
1 августа 2017 г. 17:35
Достойно. Опасный государственный преступник жеж.
tabunet
1 августа 2017 г. 17:34
Мне всегда казалось, что должен отвечать сотрудник Росгвардии за сопротивление депутату ЗакСа, а тута вон оно што....
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