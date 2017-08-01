Федор Чистяков: Как мне жить в стране, где я вне закона?

31.07.2017 15:00

Лидер группы «Ноль» Федор Чистяков покинул Россию. Интернет-канал [Фонтанка.Офис] связался с легендарным музыкантом, который сейчас находится в Нью-Йорке, и выяснил, что все это значит, состоятся ли намеченные на осень концерты, и при чем тут Свидетели Иеговы (запрещены в РФ).