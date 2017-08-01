В Петербурге объявлены в розыск собственники компании-дилера Bombardier

Собственников ООО «Росан Трэйд» Романа Каневского и Андрея Кушуля ищут по делу об уклонении от уплаты налогов на миллиард.

Об этом 1 августа сообщает петербургское ГСУ Следственного комитета РФ.

Из материалов дела следует, что Каневский и Кушуль с января 2012 года по март 2014-го включили в налоговые декларации ООО «Росан Трэйд» ложные сведения о наличии у фирмы права применять налоговые вычеты по НДС. Кроме того, в документы включили не соответствующие действительности расходы, которые уменьшали базу по налогу на прибыль компании.

Все это повлекло неуплату налогов на сумму более одного миллиарда рублей.

Теперь Каневский и Кушуль объявлены в федеральный розыск. Им заочно предъявили обвинение. На имущество пропавших собственников – 5 земельных участков, один жилой дом и два нежилых здания – наложен арест. Расследование продолжается.

Как писала «Фонтанка», по уголовному делу провели около двух десятков обысков.