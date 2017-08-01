Петербурженка получила срок за покупку наркотиков руками ребенка

За преступление, совершенное руками ребёнка, петербурженка получила тюремный срок. Женщина опасалась уголовной ответственности за наркотики, а в итоге была осуждена еще и по статье за вовлечение несовершеннолетнего в свои криминальные дела. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города 1 августа.

Как ранее сообщало надзорное ведомство, в апреле этого года подсудимая обратилась к 14-летнему сыну своих хороших знакомых с просьбой вывезти из тайника крупную партию смеси запрещённых психотропных веществ. Женщина думала, что подросток в силу возраста останется безнаказанным, и смогла его уговорить. Юный посыльный попался полиции, когда забирал «закладку». Вину петербурженка признала и просила о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

По приговору суда она проведет 5,5 года в колонии общего режима.