«Вим-Авиа» 16 часов не дает пассажирам вылететь из Пулково

Компания «Вим-Авиа» снова преподнесла своим клиентам «подарок» в виде задержки двух рейсов – в Варну и Анталью.

Как сообщают читатели «Фонтанки» 1 августа, рейс NN 9381 должен был вылететь в Болгарию сегодня в 15.05. Его перенесли на 22.50. Кроме того, в 4 утра пассажиры А319 должны были отправиться в Турцию. Этот рейс тоже задержали на девять часов (и в итоге все-таки отправили). Все это – клиенты татарского перевозчика «Вим-Авиа». В самой фирме предпочитают не отвечать ни по одному из указанных на сайте телефонов, в том числе по горячей линии.

Серьезные проблемы с задержками рейсов у «Вим-Авиа» начались в конце мая текущего года. Только за первую неделю от этого пострадали более 10 тысяч человек. Сама компания объясняла ситуацию «небывало высоким приростом пассажиропотока». Но, судя по картотеке арбитража, причина нехватки бортов может крыться и в финансовых сложностях.