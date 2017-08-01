Полицейскому Росгвардии в Петербурге назначили оклад в 13 тысяч
Больше года потребовалось правительству РФ, чтобы окончательно установить оклады месячного денежного содержания и оклады за звание для сотрудников Федеральной службы войск Национальной гвардии. Изменений в них, впрочем, нет.
Согласно документу, 1 августа опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, полицейский, старший полицейский и заместитель командира взвода в Петербурге будут получать от 13 до 14,5 тысячи рублей. Аналогичный оклад назначен для младшего начальствующего состава, который несёт службу в Москве. В регионах денежное довольствие на две тысячи меньше.
Оклад начальника управления в Северной столице определён в 36 тысяч 300 рублей, его заместителя – в 30 тысяч 800 рублей, инспектора – в 16, 5 тысячи. В центральном аппарате должностные оклады традиционно выше. Так, замдиректора Росгвардии в месяц получит 44 тысячи рублей, начальник главного управления – 37 тысяч рублей, начальник управления — 33 тысячи. Оклад столичных инспекторов – 24 тысячи рублей.
Впрочем, невысокий размер денежного довольствия вовсе не значит, что гвардейцы будут влачить нищенское существование. Должностной оклад – это только часть заработной платы, к которой добавляют оклад за воинское звание, а также надбавки за выслугу лет и особые условия службы.
К примеру, согласно документу, звание старшего прапорщика полиции увеличивает зарплату на 8,5 тысячи рублей, а каждое последующее вплоть до подполковника прибавляет ещё по 500 рублей. За полковника дают 13 тысяч, а за генерала – от 20 до 25 тысяч рублей.
Между тем, как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и области, постановление правительства для сотрудников ничего не изменило: размер их зарплат не увеличился. Ранее официально размер оклада гвардейцев был не установлен, но соответствовал денежному довольствию сотрудников МВД.
Справка:
Федеральная служба войск Национальной гвардии (Росгвардия) была образована 5 апреля 2016 года указом президента Владимира Путина. Структура включает собственно войска Нацгвардии (бывшие Внутренние войска МВД), а также силы СОБР и ОМОН. Кроме того, ведомству переданы ФГУП «Охрана» и вневедомственная охрана МВД, Центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиации МВД. Также в Росгвардии сосредоточены структуры, которые вели лицензионно-разрешительную работу в части оборота оружия и оказания частных охранных услуг. Ранее главком Росгвардии заявлял, что нормативно-правовую базу приведут в соответствие с федеральным законодательством к августу текущего года, а к началу следующего структура службы будет окончательно сформирована.