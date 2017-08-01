Корабли Балтфлота после парада в Петербурге взяли курс на Балтийск

Корабли Балтийского флота после участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню ВМФ России в акватории Невы и Финского залива, вышли в море для совершения межбазового перехода к пункту постоянного базирования – в порт Балтийск Калининградской области. Об этом 1 августа сообщает Минобороны России.

"В ходе межбазового перехода экипажам кораблей предстоит отработать маневренные элементы – прохождение кораблем узкости, провести учения по борьбе за живучесть кораблей на ходу, тренировки по связи и постановке радиоэлектронных помех, а также организации противовоздушной и противолодочной обороны. Кроме того, за время перехода корабли Балтийского флота выполнят ряд совместных задач с кораблями Северного флота, среди которых – тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской» и другие корабли", – добавлено в сообщении оборонного ведомства.

30 июля корабли Балтийской и Ленинградской военно-морских баз Балтийского флота принимали участие в Главном военно-морском параде и военно-спортивном празднике, которые проходили в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Всего в праздновании Дня ВМФ в этих городах было задействовано более 60 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота, большая часть которых прибыли в Северную столицу из Балтийска.

"Фонтанка" писала, что накануне рейд Кронштадта покинули два крупнейших российских атомохода – тяжелый ракетный крейсер "Петр Великий" и подводный крейсер стратегического назначения "Дмитрий Донской".