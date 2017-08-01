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01.08.2017 16:02
4 Комментариев

Смольный и застройщики не знают, зачем запрашивался миллиардный грант на Яхтенный мост

Строители и представители правительства Петербурга, опрошенные «Фонтанкой» 1 августа, оказались не в курсе того, что ассоциация строителей «Открытое пространство» запрашивала двухмиллиардный грант у администрации президента на постройку уже сданного Яхтенного моста.

Первоначально наш корреспондент попытался адресовать свои вопросы руководителю ассоциации Сергею Румянцеву, однако единственный указанный у «Открытого пространства» телефон теперь зарегистрирован на другое лицо.

В аппарате вице-губернатора Игоря Албина «Фонтанке» пообещали разобраться в ситуации, но сообщили, что для них появление гранта стало откровением, а сам мост был подарком городу без какой-либо компенсации. Вице-губернатор на звонки корреспондента не ответил.

Не в курсе ситуации оказались и соучредители «Открытого пространства» – строительные компании, которые ранее уже скинулись на постройку моста и собрали 2 млрд.

Генеральный директор АБЗ-Дорстрой Леонид Гиндин и руководитель ПО «Возрождение» Сергей Новиков сообщили нашему изданию, что о «Гранте» им ничего не известно. Аналогично ответили и в «Метрострое». Основатель и руководитель компании «Пилон», которая работала на объекте, Мевлуди Блиадзе недоступен для комментариев до понедельника, заявили журналисту в приемной.

Неофициально в администрации губернатора «Фонтанке» объяснили, что запрос гранта мог быть инициативой самой ассоциации и, возможно, заявка подавалась заранее – еще до того, как проект был реализован и определена схема его финансирования.

 


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комментарии пользователей (4)
save
1 августа 2017 г. 17:38
KontraSaiko: абсолютно такое же чувство.))
Snaky
1 августа 2017 г. 17:12
— Официант! Что значит строка в счете "Получилось — 3000 рублей"?! — Хм. Ну значит не получилось...
egb
1 августа 2017 г. 16:26
хаха правительство пообещало видать строителям вернуть деньги на "подаренный" мост через грант и кинуло их
KontraSaiko
1 августа 2017 г. 16:21
Не прокатило
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