Выручка «Аэрофлота» в первом полугодии выросла на 2%

Авиакомпания «Аэрофлот» отчиталась об итогах работы за первое полугодие 2017 года по российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ).

Выручка перевозчика за январь – июнь выросла на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, до 198,2 млрд рублей.

Однако чистая прибыль по итогам первого полугодия 2017 года снизилась в 9,2 раза и составила 872 млн рублей.

Снижение дохода объясняется ростом себестоимости продаж. Этот показатель в январе – июне вырос на 7,5%, составив 188,2 млрд руб.

Как пояснили в компании, такая динамика, в частности, связана с ростом провозных ёмкостей (использования самолётов большей вместимости) в первом полугодии 2017 на 9,6% к прошлому году. Дополнительным фактором был рост стоимости нефти, повлиявший на цены на керосин

"Но укрепление рубля и сопутствующее снижение рублёвого эквивалента части затрат, номинированных в валюте, позволили частично компенсировать рост расходов", – добавили в пресс-службе.