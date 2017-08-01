Бегающего по Петербургу лося, за которым следят МЧС, полиция и ГИБДД, сняли на видео
«Фонтанка» получила видео бегающего по Северной столице лося. За ним следят сотрудники чрезвычайных ведомств города.
Животное из семейства оленевых, по данным наших читателей, нахально разгуливает по Гражданскому проспекту 1 августа. Парнокопытному выделили целый «кортеж» из спецслужб. Сотрудники чрезвычайных ведомств, следя за передвижением лося, пытаются решить, как именно выведут животное из города без ущерба для кого-либо.
Судя по видео, необычный для петербургских улиц гость не испугался городского шума и гула автомобилей.