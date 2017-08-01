Бегающего по Петербургу лося, за которым следят МЧС, полиция и ГИБДД, сняли на видео

«Фонтанка» получила видео бегающего по Северной столице лося. За ним следят сотрудники чрезвычайных ведомств города.

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Животное из семейства оленевых, по данным наших читателей, нахально разгуливает по Гражданскому проспекту 1 августа. Парнокопытному выделили целый «кортеж» из спецслужб. Сотрудники чрезвычайных ведомств, следя за передвижением лося, пытаются решить, как именно выведут животное из города без ущерба для кого-либо.

Судя по видео, необычный для петербургских улиц гость не испугался городского шума и гула автомобилей.