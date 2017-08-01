Еще
17:41 01.08.2017
Новость часа
17:03
Обыски на «Парнасе-М» связаны с невыплаченным кредитом
Пришлите свою новость!
17:33
Китайские военные корабли прибыли в Хельсинки
17:28
Саакашвили заявил, что вернется на Украину
17:07
Прокуратура Московской области начала проверку после нападения на конвой в суде
17:03
Обыски на «Парнасе-М» связаны с невыплаченным кредитом
16:58
Горсуд Петербурга отказался отменять арест депутата Резника
16:47
В Петербурге объявлены в розыск собственники компании-дилера Bombardier
16:33
За неделю на территории Петербурга от клещей пострадали три десятка горожан
16:28
Петербурженка получила срок за покупку наркотиков руками ребенка
16:23
Мэрия Москвы опубликовала список сносимых хрущевок
16:21
«Вим-Авиа» 16 часов не дает пассажирам вылететь из Пулково
16:15
Полицейскому Росгвардии в Петербурге назначили оклад в 13 тысяч
16:09
Корабли Балтфлота после парада в Петербурге взяли курс на Балтийск
16:06
Бегающего по Петербургу лося, за которым следят МЧС, полиция и ГИБДД, сняли на видео
16:02
Смольный и застройщики не знают, зачем запрашивался миллиардный грант на Яхтенный мост
16:01
Выручка «Аэрофлота» в первом полугодии выросла на 2%
15:54
Минкультуры: Реконструкция петербургской Консерватории наполовину завершена
15:51
СК РФ о стрельбе в Мособлсуде: трое убиты, четверо, в том числе два силовика, ранены
15:50
Гидравлические испытания превратили в озеро Кондратьевский проспект
15:42
В Финляндии пройдет первый в мире чемпионат по разговорам о погоде
15:30
СМИ: Перестрелка обвиняемых и конвоиров произошла в лифте Мособлсуда
15:24
ГИБДД, полиция и МЧС следят за лосем на севере Петербурга
15:20
В Петербурге ювелиры обманули торговцев драгоценностями на 27 млн
15:14
СМИ: В Мособлсуде убиты трое обвиняемых по делу банды GTA
15:02
СМИ: Целью стрелка в Мособлсуде были обвиняемые по делу банды GTA
15:01
Смольный: Велодорожки Петроградского района готовы
14:55
ФСБ изымает документы в офисе “Парнаса-М”
14:50
Половина российских семей экономит на развлечениях и отдыхе
14:49
На репетиции военно-морского парада Шойгу «повысили» до Верховного главнокомандующего
14:33
СМИ сообщают о перестрелке в Московском областном суде
14:21
Разведчики из Зимбабве заблудились в лесу под Новосибирском
14:16
В Петербурге объявлены конкурсы на покупку в госсобственность 448 квартир
14:13
На севере Петербурга по дороге гуляет лось
14:07
В Сирии задержаны воевавшие на стороне террористов шведские подданные
14:02
В Парголово школьники «бомбардировали» поезда петардами
13:52
Призывника, покинувшего часть, ищут в Петербурге
13:47
Мост через Неву на "Коле" второй день разводят среди бела дня
13:46
Циклон несет на Петербург и область ливни, грозы и шквалистый ветер
13:38
Администрация президента не поддержала выделение 2 млрд на уже построенный Яхтенный мост
13:35
На Финляндию движется самый сильный за последние 7 лет шторм
13:27
За взрывчатку на «Маяковской» приняли радиоприёмник
13:15
УФАС признало, что власти МО «Черная речка» отправляли людей на экскурсии с нарушениями
13:11
В летнем Петербурге зафиксировали вторую смерть от холода
13:07
Петербургские дворы стали опаснее для детей
13:03
УФАС признало нарушения при заключении контракта на велодорожки в Петербурге
12:53
Вступили в силу новые правила использования и содержания лифтов
12:48
Метро "Маяковская" закрыто из-за подозрительного предмета
12:46
Как избрать Госдуму: рецепты 1905 года
12:43
Экс-игрок «Зенита» Витсель: Луческу было плевать, что Шатов — суперзвезда в России
12:38
Песков оценил информацию о поставках оружия США Украине как "гипотетические рассуждения"
12:26
Евро официально вырос, доллар упал
12:15
Благотворительная организация «Перспективы» просит помощи у петербуржцев
12:05
На М-11 разрешили увеличить скорость
11:52
«М.Видео» и «Иксы» рискуют получить дело за желание заработать на футболе
11:47
Реестр блогеров в России остался в прошлом
11:42
Зрителей матча «Зенит» - «Бней-Иегуда» развезут 75 бесплатных шаттлов
11:35
Два испанских истребителя нарушили границу Финляндии
11:30
Пассажирский теплоход досрочно завершил прогулку по Финскому заливу из-за матроса-нелегала
11:22
Пенс: Трамп намерен подписать закон об антироссийских санкциях
11:11
Глава ЛНР назвал терактом подрыв памятника ополченцам
10:59
На КАД рекордная 14-километровая пробка
10:53
В Сирии заявили о гибели 60 человек при ракетном ударе западной коалиции
10:47
В Волхове железнодорожница отбилась от уличного разбойника
10:36
Из квартиры на Лесном вынесли шубу, золото и перфоратор
10:28
Американским дипломатам официально запретили пользоваться дачей в Серебряном Бору
10:21
Парочка невнимательных петербуржцев попалась на полкило фальшивого психотропа
10:15
Полиция установила виновника страшного лобового ДТП в Петербурге
10:09
Медведи съели тонну рыбы, высыпавшуюся из грузовика под Хабаровском
10:03
Пранкеры разыграли советника Трампа, представившись Джаредом Кушнером
09:57
В Финляндии хотят запретить женское обрезание
09:49
В Петербурге семиклассника заподозрили в растлении первоклассника
Предыдущие новости
Архив материалов
ЖКХ
Версия для печати
01.08.2017 15:50

Гидравлические испытания превратили в озеро Кондратьевский проспект

Горячая вода из лопнувшей трубы затопила проезжую часть в Калининском районе Петербурга днём 1 августа. На водоснабжение местных жителей инцидент не повлиял, поскольку оно и так у них отсутствует на период гидравлических испытаний.

Как сообщили в пресс-службе «Теплосети Петербурга», дефектной оказалась труба у дома №33 по Кондратьевскому проспекту. Предположительно, её диаметр – 700 мм. Аварийная бригада приступила к локализации в 14:50. К этому времени пересечение проспекта и улицы Васенко больше напоминало озеро, с бьющим в центре родником. Сейчас разлившуюся воду убирают с дороги.

Горячая вода у жителей попавших в зону испытания домов появится 2 августа.

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ГК «УНИСТО Петросталь»
05.06.2017 15:02

В ЖК «Чудеса света» проводят газ

В ЖК "Чудеса света" ГК "УНИСТО Петросталь" идут работы по газификации проекта. Их планируется завершить к вводу первых трех домов в 2017 году.
«Cosmoservice»
24.04.2017 11:04

Новые технологии пришли в жилищно-коммунальное хозяйство

Санкт-Петербургская компания «Cosmoservice» в рамках партнерской программы с компанией-оператором начала производить на своих объектах монтаж инновационной автоматической системы контроля-учета воды и электроэнергии
ЗАО «Сервис-Недвижимость»,
20.04.2017 10:59

Управляющая компания «Сервис-Недвижимость» признана лучшей в Санкт-Петербурге

13 апреля 2017 года Жилищный комитет Санкт-Петербурга подвел итоги XI Общегородского конкурса на лучшую организацию в сфере управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге по результатам работы в 2016 году.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Гидравлические испытания превратили в озеро Кондратьевский проспект
На Моховой из-за прорыва несколько автомобилей оказались в кипятке
Синопскую набережную затянуло паром из-за прорыва
Отключения воды из-за прорыва на «Удельной» не будет
В Крыму отключены все четыре ветки энергомоста
СМИ сообщают о масштабном блэкауте в Крыму
Возле «Удельной» забил фонтан горячей воды
Россиян хотят освободить от обязанности поверять счётчики воды
В Купчино проходят испытания теплосетей
В Кировском районе второй день проводят испытания теплосетей
Дом на Каменноостровском сдуло порывом творчества
Если в доме поселился дурно пахнущий сосед
Как причинить соседям добро
Как с июля вырастет ваша квитанция
Химическая атака на «Магнит»
ЖКХ-битва под Красным Селом
Нечего на песок пенять
Гибридная война Калининского ЖКХ
На квартиру Путина покусилось древнее зло
На Васильевском острове заканчивается перемирие
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Бегающего по Петербургу лося, за которым следят МЧС, полиция и ГИБДД, сняли на видео

Горсуд Петербурга отказался отменять арест депутата Резника

Как избрать Госдуму: рецепты 1905 года

Новости компаний
ГК «УНИСТО Петросталь»
05.06.2017 15:02
В ЖК «Чудеса света» проводят газ
В ЖК "Чудеса света" ГК "УНИСТО Петросталь" идут работы по газификации проекта. Их планируется завершить к вводу первых трех домов в 2017 году.
«Cosmoservice»
24.04.2017 11:04
Новые технологии пришли в жилищно-коммунальное хозяйство
Санкт-Петербургская компания «Cosmoservice» в рамках партнерской программы с компанией-оператором начала производить на своих объектах монтаж инновационной автоматической системы контроля-учета воды и электроэнергии
ЗАО «Сервис-Недвижимость»,
20.04.2017 10:59
Управляющая компания «Сервис-Недвижимость» признана лучшей в Санкт-Петербурге
13 апреля 2017 года Жилищный комитет Санкт-Петербурга подвел итоги XI Общегородского конкурса на лучшую организацию в сфере управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге по результатам работы в 2016 году.
ЖК «Лондон Парк»
17.04.2017 10:57
По первому этапу ЖК «Лондон Парк» получено заключение Водоканала
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" выдал справку о соответствии построенного объекта капительного строительства условиям подключения к сетям инженерно-технического обеспечения по жилым корпусам 1-1 и 1-2 ЖК «Лондон Парк».
ПАО «Сбербанк России»
17.02.2017 10:43
Северо-Западный банк Сбербанка профинансирует реконструкцию котельных Выборгского района Ленобласти
Северо-Западный банк Сбербанка предоставит ОАО «Управляющая компания по ЖКХ Выборгского района Ленинградской области» невозобновляемую кредитную линию в размере 100 млн рублей сроком на 3 года.
ПАО «Сбербанк России»
07.09.2016 15:14
Автоплатеж ЖКХ не только сэкономит время, но и позволит выиграть
Около 100 тысяч автоплатежей ЖКХ ежемесячно подключают клиенты Северо-Западного банка ПАО Сбербанк. Если в среднем у пользователя уходит около получаса на оплату услуг ЖКХ, то с подключением услуги
07.04.2016 17:21
Жилищный комитет вручил благодарность ЗАО «Сервис-Недвижимость»
6 апреля 2016 года в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» Жилищный комитет вручил благодарность ЗАО «Сервис-Недвижимость» (входит в ГК «Эталон») за высокие показатели в деятельности по управлению многоквартирными домами в Санкт-Петербурге по результатам 2015 года.
ПАО «Сбербанк России»
26.02.2016 12:20
Жители Карелии перечислили почти 190 млн рублей на капремонт через Сбербанк
Более 188,7 млн рублей перевели через Сбербанк жители Карелии на оплату капитального ремонта с начала действия Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
ПАО «Сбербанк России»
28.10.2015 10:21
1000 бонусов «Спасибо от Сбербанка» - клиентам, подключившим услугу «Автоплатеж ЖКХ»
В Северо-Западном регионе в адрес поставщиков услуг ЖКХ клиенты Сбербанка ежемесячно совершают автоплатежи на сумму около 580 млн рублей. Активными пользователями услуги Сбербанка стали более 220 тысяч клиентов. Доля автоплатежей за услуги ЖКХ с момента внедрения сервиса (2013г.) в Северо-Западном регионе увеличилась в 2 раза
27.05.2015 16:24
УК «ЮИТ Сервис» провела Эко-Субботу
В жилых комплексах, которые обслуживает УК «ЮИТ Сервис», была проведена Эко-Суббота. Это
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.