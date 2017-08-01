Гидравлические испытания превратили в озеро Кондратьевский проспект

Горячая вода из лопнувшей трубы затопила проезжую часть в Калининском районе Петербурга днём 1 августа. На водоснабжение местных жителей инцидент не повлиял, поскольку оно и так у них отсутствует на период гидравлических испытаний.

Как сообщили в пресс-службе «Теплосети Петербурга», дефектной оказалась труба у дома №33 по Кондратьевскому проспекту. Предположительно, её диаметр – 700 мм. Аварийная бригада приступила к локализации в 14:50. К этому времени пересечение проспекта и улицы Васенко больше напоминало озеро, с бьющим в центре родником. Сейчас разлившуюся воду убирают с дороги.

Горячая вода у жителей попавших в зону испытания домов появится 2 августа.