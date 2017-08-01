СК РФ о стрельбе в Мособлсуде: трое убиты, четверо, в том числе два силовика, ранены

Следственный комитет установил обстоятельства, приведшие к стрельбе в Мособлсуде. А также уточнил данные по погибшим подсудимым и раненым.

Как сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, нападение произошло 1 августа около 13.50 мск, когда двое конвоиров доставляли в зал суда пятерых подсудимых по делу так называемой «банды ГТА». Все пятеро были в наручниках. Тем не менее одному из них удалось напасть на конвойного, злоумышленник начать душить его. Четверо остальных в это время смогли освободиться и разоружить сопровождавших. Однако конвой успел вызвать подкрепление из сотрудников Росгвардии.

«На третьем этаже, где злоумышленников уже ждали сотрудники Росгвардии, завязалась перестрелка, в ходе которой один из росгвардейцев был ранен в плечо, трое подсудимых уничтожены, двое подсудимых с тяжелыми телесными повреждениями госпитализированы. Конвоиры получили множественные телесные повреждения, один из них госпитализирован, женщина-конвоир сейчас дает показания», – сообщила Петренко.

Уже возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ – 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), 226 (хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 30 – 313 УК РФ (покушение на побег из-под ареста или из-под стражи).