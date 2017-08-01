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01.08.2017 15:54

Минкультуры: Реконструкция петербургской Консерватории наполовину завершена

 

Реконструкция Санкт-Петербургской консерватории завершена более чем на 50 процентов. Как сообщает 1 августа пресс-служба ФГКУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» (заказчика работ), об этом заявил на совещании в Минкультуры России под председательством Владимира Мединского и.о. директора Департамента инвестиций и имущества Минкультуры России Максим Кононов.

«В настоящее время процент технической готовности здания составляет 54 %, а ввести объект в эксплуатацию планируется в 2019 году», – заявил он.

В конце мая «Фонтанка» писала, что в конкурсе на продолжение реконструкции Консерватории победило петербургское ООО «Меандр». Договор с победителем должен быть заключен до 1 сентября 2018 года – как с единственным поставщиком. Сейчас "Меандр" достраивает вторую очередь Российской национальной библиотеки у Парка Победы. Общая сумма контрактов компании за 2015 год превышает полтора миллиарда рублей, за 2016-й — 850 млн.

В июне сообщалось, что музыкальный вуз проводит масштабные сокращения – увольняют солистов, оркестрантов и хористов Театра оперы и балета Консерватории. В документе за подписью ректора Алексея Васильева было сказано, что сокращения производятся «в связи с необходимостью проведения оптимизации штатной численности и сокращения административно-хозяйственных расходов, а также нахождением на капитальном ремонте основного здания Консерватории и отсутствием по этой причине материально-технической базы для проведения регулярных репетиций и выступлений Театра оперы и балета». В самом учреждении эту информацию подтвердили, уточнив, что сокращения коснутся 79 человек.

Консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова переехала из основного здания на Театральной площади, 3, в конце 2014 года. Всего на ее реконструкцию уже потрачено 1,1 млрд рублей.


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