СМИ: Перестрелка обвиняемых и конвоиров произошла в лифте Мособлсуда

Стрельба в здании Московского областного суда началась во время перевозки в лифте обвиняемых по делу так называемой банды GTA.

Об этом 1 августа Ленте.ру сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, обвиняемые успешно завладели оружием конвоиров. Началась перестрелка, в результате которой погибли трое подсудимых, еще двое находятся в крайне тяжелом состоянии. Один сотрудник конвоя ранен в плечо.

В то же время адвокат Диана Татосова, которая ранее защищала одного из фигурантов, заявила РИА Новости, что убиты четверо подсудимых. «Я говорила с руководителем следственной группы. По его данным, четверо из 11 подсудимых убиты», — сказала юрист.

Подсудимыми по делу «банды ГТА» проходят выходцы из Средней Азии. Их обвиняют в серии убийств на подмосковных трассах и в Калужской области в 2012–2014 годах. По версии следствия, подсудимые убили 17 человек и ранили еще двоих. Неофициальное прозвище банда получила по аналогии с серией игр Grand Theft Auto.