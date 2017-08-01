В Петербурге ювелиры обманули торговцев драгоценностями на 27 млн

Два коммерсанта почти на пять лет отправятся в колонию за то, что обманным путем получили более 27 млн рублей от «Империи золота».

Петроградский районный суд 1 августа огласил приговор Ришату Мязитову и Руслану Черемисову. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, их признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере.

Черемисова приговорили к 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Мязитов получил 2 года и три месяца колонии. Суд также удовлетворил гражданский иск «Империи золота» к фигурантам на 27 млн рублей.

Мязитов, будучи гендиректором ООО «Ришкен», вступил в сговор с Черемисовым, чтобы обмануть ООО «Империя золота». Фигуранты обещали торговцам драгметаллами лом ювелирных изделий. Между сторонами был заключен договор на поставку. Суд установил, что Черемисов руководил преступными действиями, а также контролировал сотрудничество двух компаний. Кроме того, он рассказывал торговцам о наличии у ООО «Ришкен» реальной возможности осуществления поставок лома ювелирки. Так «Империя золота» была введена в заблуждение. Обманутые руководители компании перевели на счет ООО «Ришкен» более 27 млн рублей.