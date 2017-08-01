СМИ: В Мособлсуде убиты трое обвиняемых по делу банды GTA
В результате стрельбы в Мособлсуде 1 августа убиты трое обвиняемых по делу банды GTA.
Об этом Лента.ру сообщил источник в правоохранительных органах.
Зек захватил Московский областной суд, идёт стрельба. #московскийобластнойсуд#захват#москва pic.twitter.com/QT1EO7gsYK— Krokodail (@OPilyavina) August 1, 2017
В то же время агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники в суде сообщает о пяти нападавших, которые устроили перестрелку в суде. Все они, со слов источника агентства, "нейтрализованы". Что стоит за этой формулировкой – ликвидация злоумышленников или задержание, – агентство не уточняет. Но по-прежнему утверждает, что вооруженный конфликт возник между подсудимыми и конвоирами. Якобы обвиняемым каким-то образом удалось завладеть оружием приставов, после чего началась стрельба.
Справка:
Подсудимыми по делу «банды ГТА» проходят девять выходцев из Средней Азии. Их обвиняют в серии убийств на подмосковных трассах и в Калужской области в 2012–2014 годах. По версии следствия, подсудимые убили 17 человек и ранили еще двоих. Неофициальное прозвище банда получила по аналогии с серией игр Grand Theft Auto.