СМИ: В Мособлсуде убиты трое обвиняемых по делу банды GTA

В результате стрельбы в Мособлсуде 1 августа убиты трое обвиняемых по делу банды GTA.

Об этом Лента.ру сообщил источник в правоохранительных органах.

Зек захватил Московский областной суд, идёт стрельба. #московскийобластнойсуд#захват#москва pic.twitter.com/QT1EO7gsYK — Krokodail (@OPilyavina) August 1, 2017

В то же время агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники в суде сообщает о пяти нападавших, которые устроили перестрелку в суде. Все они, со слов источника агентства, "нейтрализованы". Что стоит за этой формулировкой – ликвидация злоумышленников или задержание, – агентство не уточняет. Но по-прежнему утверждает, что вооруженный конфликт возник между подсудимыми и конвоирами. Якобы обвиняемым каким-то образом удалось завладеть оружием приставов, после чего началась стрельба.