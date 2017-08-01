Смольный: Велодорожки Петроградского района готовы

Работы по созданию инфраструктуры двух веломаршрутов на Петроградской стороне в Петербурге завершены. Остальные три готовы на 60%.

Как сообщает 1 августа комитет по развитию транспортной инфраструктуры, общая протяженность велодорожек в районе составляет 14,1 км. Это кольцо по набережным Петроградской стороны и велосипедный маршрут от станции метро «Крестовский остров» до набережной реки Карповки (до Гренадерского моста).

В виде велополос протяженностью 6,7 км обустроен участок на проезжей части Петровской набережной, Большой Зелениной улицы, Введенской, Морского проспекта, Петроградской улицы, Большого Крестовского моста, на Левашовском проспекте от Большого Крестовского моста до Ординарной и по набережной реки Карповки от Петропавловского до Гренадерского моста.

А вот участок длиной 5,3 км на Петроградской, Аптекарской и Песочной набережных выполнен в виде велопешеходных дорожек, где передвижение велосипедистов совмещено с разрешением на прогулки для пешеходов.

Еще около 2 километров веломаршрутов (на улице Академика Павлова, в Александровском парке, на Петропавловском мосту, на набережной Карповки от Петропавловского моста до Левашовского проспекта и на Левашовском от Карповки до Ординарной) стали участками смешанного движения, на которых проезд велосипедистов осуществляется в соответствии с ПДД.

Что же касается готовности веломаршрутов на набережной реки Фонтанки, то пока они готовы на 60% на участках от Гороховой до площади Ломоносова и от Невского до набережной Мойки по нечетной стороне. И от набережной Кутузова до улицы Чайковского и от Гороховой до Бородинской по четной. Закончить работы планируют до 6 августа.

На остальных участках набережной реки Фонтанки веломаршруты будут организованы после проведения работ по капитальному ремонту набережной.

Кроме того, до конца текущей недели на Арсенальной и Свердловской набережных будут обустроены велодорожки вдоль тротуара с разделением велосипедных и пешеходных потоков.

Полностью завершить работы по обустройству веломаршрутов «Гражданский проспект – центр (до Гренадерского моста)» и «Проспект Луначарского (от Выборгского шоссе до улицы Руставели)» планируется до конца лета 2017 года.

Кроме того, сейчас утверждаются веломаршруты, которые организуют в 2018 году. Их проектирование начнется уже в текущем году.