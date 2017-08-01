СМИ: Целью стрелка в Мособлсуде были обвиняемые по делу банды GTA

СМИ стали известны подробности стрельбы в здании Московского областного суда.

Их во вторник, 1 августа, Ленте.ру сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, неизвестный проник в зал суда с оружием и открыл огонь по обвиняемым по делу банды GTA. В результате стрельбы есть погибшие и раненые.

В то же время РЕН ТВ сообщает, что огонь открыл один из подсудимых после того, как выхватил у охранника пистолет. Издание "Медуза" со ссылкой на "Московский комсомолец" сообщало о том, что нападение на конвоиров случилось в лифте здания, ранена женщина-пристав.

Официальной информации о ЧП пока нет.