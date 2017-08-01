ФСБ изымает документы в офисе “Парнаса-М”

В офис крупнейшего в Петербурге мясоперерабатывающего завода «Парнас-М» вошли сотрудники ФСБ.

Как стало известно «Фонтанке», в 11:30 1 августа в помещение дирекции компании в 8-м Верхнем переулке зашел следователь в сопровождении оперативников. Мероприятия продолжаются по настоящее время.

На вопрос нашего корреспондента о причинах интереса органов безопасности к «Парнасу-М» сотрудники ФСБ не ответили.

Внешний управляющий предприятия Владимир Ганжин в беседе с нашим изданием назвал информацию об обысках «фейком». Предположить, в связи с чем в теории могут проводиться такого рода мероприятия, он тоже не смог.

В 2009 году арбитраж ввел в отношении предприятия процедуру внешнего управления. За год до этого «Парнас-М» попытался сам себя обанкротить. В 2013 году внешний управляющий Ганжин ходатайствовал об утверждении мирового соглашения по делу о банкротстве. Это решение получило 85% голосов от общего числа кредиторов. Должник принял на себя обязательства по погашению 20% основного долга перед каждым из них до конца 2019 года. Суд утвердил мировое соглашение.