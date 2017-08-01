Половина российских семей экономит на развлечениях и отдыхе

Большинство российских семей (72%) экономит на потреблении товаров и услуг, больше всего граждане отказывают себе в тратах на развлечения, следует из мониторинга «Население России в 2017 году: доходы, расходы и социальное самочувствие», подготовленного Институтом социальной политики НИУ ВШЭ и распространённом 1 августа.

«Более распространенными по-прежнему оказываются пассивные стратегии — экономия и отказ от потребления некоторых товаров. Собранные в мае 2017 года данные показывают, что на протяжении трех месяцев до опроса экономили 72% семей. Наиболее распространенной статьей экономии остаются развлечения (досуг и отдых)», — говорится в исследовании.

В 2017 году граждане России чаще всего сокращают свои расходы на досуг и отдых (51% семей от общей выборки), одежду и обувь (48%), продукты питания (42%), сообщает RNS.

Эксперты отмечают, что экономия и отказ от потребления стали временными адаптационными стратегиями, в период с ноября 2016 по май 2017 года доля семей, перешедших на более дешевые товары, сократилась с 45 до 37%, отказавшихся от приобретения отдельных товаров — с 45 до 31%.