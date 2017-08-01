СМИ сообщают о перестрелке в Московском областном суде, случившейся днём 1 августа.

Как пишет «Лента.ру» со ссылкой на РИА Новости, в результате ЧП есть раненые.

«Ранены сотрудники, видела раненую женщину-пристава», — сказала агентству адвокат Софья Рубасская. По ее словам, она услышала не менее 20 выстрелов.

Другие СМИ сообщают о том, что в данные минуты всех людей из здания суда эвакуируют.

Издание «Медуза» со ссылкой на «Московский комсомолец» сообщает, что в здании подсудимый по делу «банды ГТА» напал на конвой, после чего прозвучали выстрелы.

По информации «МК», нападение на конвой произошло в лифте, один из конвоиров, по предварительным данным, ранен. Подсудимыми по делу «банды ГТА» проходят девять выходцев из Средней Азии. Их обвиняют в серии убийств на подмосковных трассах и в Калужской области в 2012–2014 годах. По версии следствия, подсудимые убили 17 человек и ранили еще двоих. Неофициальное прозвище банда получила по аналогии с серией игр Grand Theft Auto.