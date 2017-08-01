Разведчики из Зимбабве заблудились в лесу под Новосибирском

Команда Зимбабве, занявшая последнее, седьмое место по итогам первого этапа международного конкурса военных разведчиков, проходящего в Новосибирске в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2017), столкнулась с трудностями при совершении марш-броска по сибирскому лесу. Члены команды объяснили это тем, что в Зимбабве подобных лесов нет.

«Наиболее сложным этапом для команды является разведка в лесу, так как в Зимбабве таких лесов нет. Благодаря конкурсу у команды есть уникальная возможность приобрести опыт в ориентировании на лесной местности», – цитирует командира африканских разведчиков Джастина Жоу пресс-служба Минобороны России 1 августа.

Тем не менее разведчики из Зимбабве намерены наверстать упущенное в ходе следующих этапов. По словам майора Джастина Жоу, военнослужащие готовились к конкурсу на родине в течение четырех месяцев.

Он также пояснил, что команда Зимбабве подготовила особенное выступление в качестве сюрприза, которое представит на церемонии закрытия конкурса. Подробности разведчики пока держат в секрете.

Конкурс продлится до 10 августа. В ходе состязаний разведчикам предстоит определить лучших в стрельбе, преодолении полосы препятствий «Тропа разведчика» и других дисциплинах. По итогам первого этапа, включающего десантирование из вертолета Ми-8, марш-бросок к месту выполнения боевой задачи и организацию засады с захватом в плен условного противника, лидирует команда России.