В Сирии задержаны воевавшие на стороне террористов шведские подданные

Бойцы отрядов курдского ополчения (YPG) задержали на севере Сирии несколько выходцев из скандинавских стран. Их подозревают в участии в боевых действиях на стороне террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России. – Прим. ред.). Об этом 1 августа сообщает радиостанция Sveriges.

Число пойманных боевиков не уточняется, но известно, что среди них есть подданные Швеции.

По данным шведской полиции безопасности (SAPO), за последние шесть лет к боевикам ИГ в Сирии присоединились около 300 выходцев из королевства. Об их судьбе ничего не известно.