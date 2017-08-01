В Парголово школьники «бомбардировали» поезда петардами

Школьники решили развеять скуку на каникулах прогулкой и шалостями возле железнодорожной станции в Выборгском районе Петербурга. Забавы закончились в отделе полиции, где родителям пришлось отвечать за поведение своих чад.

Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу, 31 июля на станции Парголово двое мальчишек закидывали проходящие мимо поезда петардами и подкладывали камни на рельсы. За этим занятием их застали горожане, после сообщений которых на место отправилась транспортная полиция.

Детям пришлось отправиться в отдел, где выяснили, что друзьям по 10 лет и живут они в одноименном со станцией поселке. Старший брат одного из них стоит на учете за любовь к экстриму в виде зацепинга. Родителей школьников вызвали в отдел и вручили административные протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию.