Антигерой петербургской подземки идет в Грузию

Конструктор Виктор Христич, очаровавший во второй половине 2000-х Петербург своим эскалаторным ноу-хау, но погоревший на качестве, избавлен от долгов и нашел новые рынки.

Печально известный в Санкт-Петербурге создатель экспериментальных эскалаторов ЭТХ возрождает свое дело. Еще в 2008 постоянными поломками и остановками детища Виктора Христича «радовали» пассажиров «Сенной» — «Садовой» — «Спасской». Затем его «супермашины» устроили коллапс в нижегородском метро, и долги, казалось, окончательно похоронили компанию изобретателя «Конструктор» . Но деятельное семейство Христичей разобралось с долгами, зарегистрировало новое юрлицо и теперь готовится открыть для себя рынки Грузии и Азербайджана.

О Викторе Христиче, изобретателе эскалатора модели ЭТХ («Эскалатор тоннельный Христича»), не было слышно ничего последние три года. Хотя в 2008—2013 годах его фамилия в связке с Петербургским метрополитеном и станциями «Спасская» — «Сенная» — «Садовая» не сходила с полос «Фонтанки» и других СМИ.

Свой балюстрадный эскалатор Христич продвигает в СНГ с 1998 года. Первые испытания прошли в начале 2000-х в киевской подземке, но там его машины проработали сутки, а потом их демонтировали, заменив на обычные лестницы как на более эффективное и надежное решение.

После этого Христич привез проект в Петербург. Здесь им заинтересовалась Валентина Матвиенко, и ЭТХ в 2008 году поставили на строящийся самый крупный пересадочный узел города – «Садовую» — «Сенную» — «Спасскую». За 8 эскалаторов город заплатил 78 млн рублей. Только при монтаже из-за них 6 раз переносили открытие станции, а после они превратились в головную боль пассажиров и руководства подземки. Машины сильно шумели, а через год после запуска и вовсе их закрыли на ремонт. Пересадочный узел встал в бесконечной человеческой пробке. После такого опыта от работы с Христичем в Северной столице отказались, аннулировав контракт на поставку его эскалаторов для станции «Нарвская» на 160 млн рублей. Половину этих денег производитель уже получил, и их пришлось возвращать в бюджет.

Но Виктор Христич, через ООО «Конструктор», которое возглавлял его сын Денис Христич, сумел добиться поставки своих машин в нижегородский метрополитен на станцию «Горьковская». Там история повторилась – только один из эскалаторов за первые четыре с половиной месяца эксплуатации останавливался 36 раз. Такая практика вынудила покупателя – ОАО «Мостотрест» – отказаться от ненадежного оборудования в пользу немецких аналогов. А от ООО «Конструктор» через суд добиться возврата уплаченных 32 млн рублей.

В 2014 году Христичи, не найдя, чем расплатиться, инициировали банкротство компании. Из-за того, что Денис Христич не смог предоставить базу 1С и документы об активах разорившегося юрлица, его привлекли к субсидиарной ответственности в 49,7 млн рублей. Однако недавно от долгов Христичам удалось избавиться.

Как говорится в официальном сообщении конкурсного управляющего ООО «Конструктор» от 28 июля, Арбитражный суд Северо-Запада отменил решение о привлечении Дениса к выплате. Младший Христич смог доказать, что предоставленных конкурсному управляющему документов вполне достаточно для составления реестра имущества, а базу 1С он не может выгрузить из поврежденного ноутбука.

Он же зарегистрировал новое ООО «Конструктор» с другими реквизитами, которое, как рассказал «Фонтанке» Виктор Христич, сможет поставлять эскалаторы за границу. Будущим клиентам, как отметил изобретатель, ему есть что предъявить — в мире как минимум два места, где можно посмотреть на действующие конструкции Христича.

— Наши эскалаторы сейчас работают на «Спасской». Причем работают лучше, чем немецкие на «Спортивной». Правда, нас к их обслуживанию не допускают. Кроме того, мы сдали два эскалатора в подводный музей в китайском Чунсыне. Они там высотой 40 метров, — отметил Христич.

По его словам, он сейчас ведет переговоры с Грузией и с Азербайджаном, об установке его эскалаторов в метрополитенах Тбилиси и Баку, — подземки бывших советских республик активно развиваются. В бакинском метрополитене в соответствии с государственной программой Азербайджана до 2030 года длина подземных магистралей увеличится в 2,5 раза, до 119,1 км, на которых будут располагаться 76 станций, и на все из них нужны эскалаторы. Новые станции строятся и в тбилисском метро, куда сейчас рассматривают поставки российских поездов «Москва».

По словам Христича, он готов предложить новые проекты и Петербургу, теперь — под соусом импортозамещения.

— В Петербурге были ведущие производители эскалаторов. Сейчас их почти никто не делает, — резюмировал Христич. — А на новые станции ни в коем случае нельзя покупать иностранные эскалаторы, потому что метрополитен — это по сути огромное бомбоубежище, стратегический объект, а заграничные эскалаторы с их иностранной электронной начинкой можно остановить в любой момент.

В петербургском метрополитене «Фонтанке» сразу дали понять, что пока не готовы говорить о сотрудничестве с изобретателем. На портале госзакупок начиная с 2013 года регулярно появляются конкурсы на техническое освидетельствование и обслуживание эскалаторов модели ЭТХ. А в 2015 году было объявлено сразу 3 конкурса по 76,6 млн рублей каждый по доработке эскалаторов на «Спасской» — «Садовой» — «Сенной» и их техническому обслуживанию и обследованию до 2018 года.

— Продолжение сотрудничества пока не планируется, хотя, конечно, все определяет конкурс. В то же время не хотелось бы вешать ярлыки. Балюстрадные эскалаторы, как и любая новая продукция, проходят притирку, и их работа требовала наладки. У нас и сейчас есть акты на их доработку и исключение неисправностей, – отметили в пресс-службе. – С момента поставок в Петербург у производителя было достаточно времени, чтобы усовершенствовать проект и довести его качество до приемлемого уровня.

Илья Казаков