Призывника, покинувшего часть, ищут в Петербурге

Из военной части внутренних войск пропал призывник из Архангельской области. В Росгвардии надеются, что скоро он вернется сам.

Как стало известно «Фонтанке», 20-летний военнослужащий части, расположенной на Измайловском проспекте, пропал 30 июля этого года. Молодой человек был призван из Северодвинска, и на его поиски ориентированы наряды полиции Петербурга.

В Росгвардии нашему изданию сообщили, что солдат ушел в увольнение, когда приехали родители. Вовремя из него он не вернулся. На телефонные звонки товарищей и руководства части не отвечает. Командование в/ч организовало его поиск, а также начало административное расследование.