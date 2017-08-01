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01.08.2017 13:46
16 Комментариев

Циклон несет на Петербург и область ливни, грозы и шквалистый ветер

На Северо-Запад надвигается циклон, который грозит федеральному округу штормовым предупреждением 2 августа. Жителям Петербурга стоит готовиться к проливному дождю и грозе.

Как сообщил «Фонтанке» главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, неблагоприятные погодные условия из-за циклона ждут на всей территории Северо-Запада. В некоторых районах ливни дополнят град и шквалистый ветер до 23 метров в секунду.  

Ленинградскую область сильные дожди накроют во второй половине дня. Не избежать осадков и в Петербурге, где лить начнёт с самого утра, а к обеду в некоторых районах синоптики обещают грозу и усиление ветра до 12, а местами и 15 метров в секунду.

При этом, по прогнозу, температура воздуха составит +19…+21 градус.

 


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комментарии пользователей (16)
Buka
1 августа 2017 г. 14:47
kareglazov: и так все 12 месяцев — жуть, мрак!
kareglazov
1 августа 2017 г. 14:45
Buka:
промозглая осень
Отличное время года!
Buka
1 августа 2017 г. 14:40
kareglazov: зимой мороз, летом жара! а то у нас последнее время один сезон — промозглая осень
mila789
1 августа 2017 г. 14:38
Xopb: точно. эти предупреждения сорвали все выходные!
kareglazov
1 августа 2017 г. 14:38
Buka:
но агитатор?
Скорее не любящий жару и тех, кто ей радуется в Петербурге.
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