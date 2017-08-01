Циклон несет на Петербург и область ливни, грозы и шквалистый ветер

На Северо-Запад надвигается циклон, который грозит федеральному округу штормовым предупреждением 2 августа. Жителям Петербурга стоит готовиться к проливному дождю и грозе.

Как сообщил «Фонтанке» главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, неблагоприятные погодные условия из-за циклона ждут на всей территории Северо-Запада. В некоторых районах ливни дополнят град и шквалистый ветер до 23 метров в секунду.

Ленинградскую область сильные дожди накроют во второй половине дня. Не избежать осадков и в Петербурге, где лить начнёт с самого утра, а к обеду в некоторых районах синоптики обещают грозу и усиление ветра до 12, а местами и 15 метров в секунду.

При этом, по прогнозу, температура воздуха составит +19…+21 градус.