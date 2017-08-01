Искусственный интеллект - главная угроза будущего?

01.08.2017 13:44

Разработчикам социальной сети Facebook пришлось отключить одну из используемых ими систем искусственного интеллекта, поскольку специальные программы-боты сконструировали собственный способ передачи информации, непонятный IT-специалистам компании Цукерберга. Разбирались в том, что произошло, в эфире [Фонтанки.Офис].

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск считает, что развитие систем искусственного интеллекта таит в себе самый большой риск, с которым в будущем столкнется человечество. В свою очередь, основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг назвал высказывание Илона Маска "крайне безответственным" и выразил уверенность, что в будущем искусственный интеллект сделает жизнь людей лучше.

О перспективах развития компьютерных программ, "наделенных" интеллектом, а также об угрозах, которые могут таить в себе подобные разработки, говорили в прямом эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис]. На связи со студией – Сергей Уласень, директор по разработке Acronis, создатель чат-бота "Евгений Густман", который "прошел" тест Тьюринга; Фёдор Скуратов, основатель сервиса для аналитики и продвижения в мессенджерах Combot, и Сергей Муравьев, сотрудник кафедры компьютерных технологий ИТМО.

Отметим, что правительства некоторых стран давно уже интересуются вопросами, связанными с технологиями по созданию "искусственного интеллекта". В частности, в Китае, который стремится в ближайшие несколько десятилетий стать мировым лидером в области создания подобных программ и сервисов, уже существует понятие "системы социального доверия" или "системы социального кредита". Согласно разработанной в 2014 г. программе, к 2020 г. каждый житель Китая должен будет отслеживаться в режиме реального времени и оцениваться с точки зрения "социальной надежности".

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