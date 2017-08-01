Администрация президента не поддержала выделение 2 млрд на уже построенный Яхтенный мост

Администрация президента РФ отказала в выдаче гранта в 2 млрд рублей ассоциации строителей «Открытое пространство». Под видом развития институтов гражданского общества общественники-бизнесмены собирались строить мост на Крестовский остров в створе Яхтенной улицы.

Как сообщается 1 августа на сайте президентских грантов, проект «Строительство моста с выходом на Крестовский остров в створе Яхтенной ул.» за 1,9 млрд рублей не получил поддержки оператора президентских грантов. Причина не сообщается. При этом на данный момент мост в створе Яхтенной улицы уже построен и в мае был открыт. На это и было потрачено как раз 2 млрд рублей.

Ассоциация строителей «Открытое пространство» учреждена, согласно данным СПАРК-Интерфакс, ЗАО «Пилон», ЗАО «АБЗ-Дорстрой», ПО «Возрождение», АО «ВАД» и ОАО «Метрострой».

Отметим, что 1 августа стали известны победители конкурса президентских грантов. В Петербурге победителями стали 50 НКО. Среди них — большинство организаций, связанных с помощью детям-инвалидам. Гранты получили музей Бродского, музей «Стрит-арта», Ботанический сад. 3,8 млн рублей направят на организацию Лихачевских научных чтений Университетом профсоюзов под руководством Александра Запесоцкого. Президентские средства направят организации «Вода живая» при петербургской епархии на просветительский проект «Древние тексты в современном мире». Среди тех, кому не достались президентские гранты, – казачье общество «Хутор Сосновский», Российское военно-историческое общество и «Солдатские матери Санкт-Петербурга».