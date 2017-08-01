На репетиции военно-морского парада Шойгу «повысили» до Верховного главнокомандующего

В Сети опубликовано видео с кадрами репетиции военно-морского парада в Петербурге, на котором министр обороны России Сергей Шойгу внезапно стал Верховным главнокомандующим. Судя по кадрам, повышение его не обрадовало.

Ролик появился на портале YouTube 31 июля и уже набрал больше двух тысяч просмотров. На видео записан отрывок трансляции, по всей видимости, последнего смотра кораблей — участников Главного военно-морского парада, который в Петербурге принимал в День Военно-морского флота президент Владимир Путин. Президент на репетиции отсутствовал, зато был Сергей Шойгу.

Именно к министру обороны и обратился адмирал со словами «Товарищ Верховный главнокомандующий, силы и войска…». Дальше Шойгу слушать не стал и, что-то бормоча, с не слишком довольным видом ушёл в сторону. За кадром послышался смех. Дальше видно, как глава Минобороны что-то объяснял адмиралу (кому конкретно — непонятно, военный снят со спины).

В комментариях над инцидентом посмеялись. Некоторые ничего особенного в случившемся не увидели, поскольку репетиция – это точная копия того, что показали в День ВМФ и, по всей видимости, министр обороны на генеральном прогоне сыграл роль принимающего смотр Верховного главнокомандующего Владимира Путина.

В Главном военно-морском параде 30 июля приняли участие свыше 90 кораблей, подводных лодок, самолетов и вертолетов ВМФ. В их числе – самые большие в мире ударные корабли с ядерной энергетической установкой «Пётр Великий» и «Дмитрий Донской». Центрами праздника стали Петербург и Кронштадт.