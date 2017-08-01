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01.08.2017 13:27
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За взрывчатку на «Маяковской» приняли радиоприёмник

Взрывотехники ОМОНа проверили и признали безопасным переносное устройство, которое временно остановило работу центральной станции зелёной линии петербургского метро днём 1 августа.

Как сообщили в пресс-службе подземки, пассажиров на «Маяковскую» снова начали пускать в 13:20. По данным «Фонтанки», переполох, из-за которого пришлось закрывать не только станцию, но и переход на «Площадь Восстания», вызвал радиоприёмник. По всей видимости, ожидавший поезда пассажир поспешил в вагон и оставил технику на скамейке.

Спецслужбы осматривали насторожившую горожан технику почти сорок минут, всё это время поезда проезжали мимо станции.


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