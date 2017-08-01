УФАС признало, что власти МО «Черная речка» отправляли людей на экскурсии с нарушениями

Управление федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу признало факт нарушения в действиях местной администрации Черной речки. Как рассказали «Фонтанке» в «Трансперенси Интернешнл», 1 августа инспекторы антимонопольной службы завершили рассмотрение второго из трех дел, возбужденных в отношении муниципалов.

Согласно решению УФАС, четыре контракта с ООО «Про-сервис» на экскурсии, посещение бассейна и организацию лекций были заключены без конкурса. Общая их сумма составила почти 1,2 млн рублей. Как писала «Фонтанка», «Трансперенси» обращали внимание, что указанная компания традиционно организует для чиновников платный проход в места со свободным входом.

Ранее УФАС возбудило дела по факту заключения четырех контрактов на общую сумму, превышающую 1 млн 940 тыс. рублей, с ООО «Танцевальная студия «Монте Карло», которое должно было провести спортивные мероприятия с поставкой билетов, а также праздничный концерт. Как выяснилось, муниципалы закупали билеты в прошлое — мероприятия состоялись несколькими месяцами ранее.

Третье дело стало итогом госзакупки на сумму более 22 миллионов рублей. Муниципалы Черной речки заключили шесть договоров без конкурса с ООО «Шоу-Групп» на поставку билетов на городское первенство по чирлидингу и концерты в БКЗ «Октябрьский».

По предположению «Трансперенси-Интернешнл – Россия», пренебрежение стандартными процедурами госзакупок в МО «Черная речка» может быть связано с местоположением и родственными связями: муниципалитет расположен на территории спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, а заместителем главы этого МО является брат Макарова. После возбуждения антимонопольных дел стало известно, что глава администрации муниципалитета ушел в отставку .