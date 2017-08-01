В летнем Петербурге зафиксировали вторую смерть от холода

Пожилой мужчина насмерть замёрз в Петербурге в последние дни июля. Куртка и свитер согреться бездомному не помогли.

Как стало известно «Фонтанке», врачи скорой помощи подобрали неизвестного днем 30 июля у станции метро «Удельная». В городскую больницу на Северном проспекте его доставили в коме. Через сутки пациент, у которого диагностировали сильное переохлаждение, скончался. Имя и возраст покойного так и не удалось узнать, его захоронят за государственный счет.

За текущее лето это вторая смерть от холода в Северной столице. 2 июня от переохлаждения в больнице скончалась пенсионерка.