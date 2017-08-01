УФАС признало нарушения при заключении контракта на велодорожки в Петербурге

Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга может быть оштрафован за заключение контракта на оборудование пяти велодорожек в Петербурге с единственным поставщиком. Жалобу на действия госслужащих подали активисты петербургского отделения организации «Трансперенси Интернешнл».

Как сообщили «Фонтанке» в организации, на заседании по рассмотрению жалобы в УФАС по Петербургу 1 августа указанные общественниками нарушения были признаны обоснованными. Антимонопольщики собирают материалы для привлечения должностных лиц центра управления парковками к административной ответственности. Их могут оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей.

В оправдание своих действий представители центра заявили о том, что контракт с единственным поставщиком был заключен на основании 9 пункта 93-й статьи Закона о контрактной системе из-за временного фактора. Однако на вопрос УФАС, выполнен ли контракт, комиссия получила отрицательный ответ.

«Трансперенси Интернешнл» обратилось в Управление антимонопольной службы по поводу заключения контракта на оборудование велосипедных дорожек в Санкт-Петербурге в середине июля. Они жаловались на то, что контракт на 110 млн рублей заключен с единственным поставщиком услуги – ООО «Промышленно-инвестиционная группа» 7 июля 2017 года. Срок окончания работ по нему определен 30-м октября 2017 года. За это время компания должна была построить пять велодорожек в различных районах города: от станции метро «Крестовский остров» до набережной реки Карповки и по набережным Петроградской стороны, по обеим сторонам Фонтанки, а также на маршрутах «Гражданский проспект — центр (до Гренадерского моста)» и «Проспект Луначарского от Выборгского шоссе до улицы Руставели».