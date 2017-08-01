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01.08.2017 12:43

Экс-игрок «Зенита» Витсель: Луческу было плевать, что Шатов — суперзвезда в России

Бывший полузащитник футбольного клуба «Зенит» Аксель Витсель рассказал об особенностях тренерского процесса экс главного тренера петербургской команды Мирчи Луческу, а также о Дзюбе на первых полосах китайских газет.

«Луческу всегда было плевать на имя футболиста. Скажем, Шатов в России — суперзвезда. Но если ты играл плохо, Луческу сажал тебя на банку. До сих пор общаюсь с Нету, Кришито, Лодыгиным. И вообще в Санкт-Петербурге у меня есть друзья. Однажды я открыл китайскую газету и увидел фотографию Дзюбы с заголовком: «Тяньцзинь» хочет купить Дзюбу». Он был на первой полосе!» – цитирует Витселя 8news 1 августа.

Напомним, Витсель перешел в «Зенит» в 2012 году из «Бенфики» за 40 миллионов евро по неофициальным данным. За четыре последующих года он отыграл за петербуржцев 121 матч, в которых забил 16 голов. В 2016 году был продан в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» за 22 миллиона евро.

Румынский специалист Луческу возглавил «Зенит» летом 2016 года. По итогам сезона петербуржцы заняли третье место в чемпионате России, оставшись без Лиги чемпионов, и вылетели из Лиги Европы на стадии 1/16, проиграв бельгийскому «Андерлехту». Новым главным тренером петербургской команды в конце мая стал итальянец Роберто Манчини. Луческу же получил 2,5 млн евро в качестве компенсации за преждевременное расторжение контракта.


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