Песков оценил информацию о поставках оружия США Украине как "гипотетические рассуждения"

Информацию о подготовке американским оборонным и внешнеполитическими ведомствами плана по поставкам оружия на Украину пока можно расценивать только как гипотетические рассуждения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Его слова передает «Лента.ру» во вторник, 1 августа. Песков добавил, что Москва призывает избегать провокаций в процессе разрешения украинского кризиса.

«Мы считаем, что все стороны, особенно те страны, которые претендуют на роль в урегулировании, должны избегать каких-либо действий, которые могут спровоцировать рост напряженности в и так непростом регионе», — сказал представитель Кремля.

Накануне газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники сообщила, что Госдеп США и Пентагон подготовили план поставок оружия Украине «для сдерживания российской агрессии» и добиваются его одобрения Белым домом.