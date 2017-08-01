SetlCity начала продажу видовых квартир с панорамными окнами

Компания Setl City предлагает покупателям новые видовые квартиры high flat с высокими, до трех метров, потолками, увеличенными оконными проемами и панорамными окнами.

Проекты жилья с уникальными характеристиками сочетают традиции сталинского домостроения и европейские стандарты качества. Эксклюзивным брокером выступает «Петербургская Недвижимость».

Квартиры high flat можно приобрести в ЖК «Полюстрово Парк» в Калининском районе, «Невские паруса» в Невском районе и «МореОкеан» в Приморском районе. Из окон жилого комплекса «Невские паруса» открываются захватывающие виды на излучину Невы и нетронутые природные ландшафты.

Стоимость квартир high flat площадью от 24,7 кв. м в ЖК «Невские паруса» – от 2 млн 100 тыс. руб. при стопроцентной оплате.

Справка о компании Setl City