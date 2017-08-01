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01.08.2017 12:36
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У болезни отпусков нет

Девятилетней Насте предстоит тяжелейшая операция – пересадка лёгких и сердца. Но до операции ещё надо дожить. Жизнь девочки поддерживают дорогостоящие лекарства, на которые родные собирают, как только могут. Летом, в сезон отпусков, сбор средств стремится к нулю, но прерывать приём лекарств нельзя – это приведёт к непоправимому.
У болезни отпусков нет

Анастасия Парахина, 9 лет.

Идиопатическая лёгочная гипертензия.

Требуется препарат «Траклир». Стоимость 394 000 рублей.

В канун 2017 года петербургский благотворительный фонд «Наташа» уже обращался к читателям «Фонтанки» помочь собрать деньги на дорогостоящее лекарство для 9-летней Насти. Тогда удалось достаточно быстро собрать необходимую сумму и спасти девочку. Сейчас ей вновь нужна помощь: поскольку по льготе препарат получить не удалось, его снова необходимо покупать за свой счёт. Времени на сбор осталось совсем мало – уже меньше недели.

Насте 9 лет. Два года назад она со своими родителями бежала от войны – раньше они жили в Луганске, на Украине. Но сейчас речь не об этом. Настя в первую очередь – ребёнок. Ребёнок, который очень тяжело болен. И её жизнь сейчас висит на волоске.

Всё началось, когда девочка училась в третьем классе. Она стала регулярно падать в обморок, который сопровождался удушьем, посинением губ. Придя в себя, Настя хватала ртом воздух, но не могла отдышаться часами. Это случалось и дома, и на улице, и в школе. Начались долгие обследования, зондирование сердца, и, наконец, приговор – идиопатическая лёгочная гипертензия. Редкое заболевание с частотой всего один случай на 1 миллион жителей. Было несколько консилиумов и телемост с кардиологами из НИИ Бакулева. Московские врачи в срочном порядке пригласили Настю к себе на обследование. Увы, диагноз подтвердился.

По словам врачей, ребёнка сможет только пересадка лёгких и сердца. Это единственный шанс жить. Но пока она слишком мала для этого: в России нет детского донорства, а значит, надо ждать совершеннолетнего возраста. Чтобы Настя смогла дожить до операции, врачи назначили курс дорогостоящего препарата «Траклир», который понижает давление в лёгочной артерии и таким образом уменьшает нагрузку на лёгкие и сердце. Стоимость 1 курса 394 000 рублей.

В конце прошлого года петербургский благотворительный фонд «Наташа» взялся за помощь ребёнку и закупил лекарство на 2 курса. Однако имеющегося лекарства осталось всего на одну неделю. Прерывать прием нельзя, пока Настя находится в ремиссии.

«Сейчас лето – пора отпусков. Очень сложное время в благотворительности. Как собрать 394 000 рублей за неделю? Только общими усилиями и сердечным откликом. У болезни нет отпусков, нет выходных. Без лекарства может случиться самое непоправимое. Мы очень просим поддержать Настеньку! В свои 9 лет больше любого отпуска она хочет жить и быть здоровой – играть с ребятами, бегать, рисовать. Но без вашей помощи ей не справиться! Любая помощь, даже самая незначительная – это шаг к её спасению и огромная надежда. Надежда на жизнь», – обратились с призывом сотрудники фонда «Наташа».

О том, как помочь Насте, можно узнать на ее странице на сайте БФ «Наташа» – http://fondnatasha.com/patients/anastasiya_parahina/.

Также там опубликованы мединские документы, отчёты о сборе и расходовании средств и контакты родных девочки.


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