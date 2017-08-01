Корпус «Е» ЖК «Новое Янино» получил Заключение о соответствии

Корпус «Е» жилого комплекса «Новое Янино» получил Заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации.

Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал Заключение о соответствии (ЗОС) корпуса «Е» ЖК «Новое Янино» требованиям технических регламентов и проектной документации. Получение данного документа является одним из последних этапов перед вводом объекта в эксплуатацию.

Корпус «Е» жилого комплекса «Новое Янино» — это 12-этажное семисекционное здание общей площадью 35 тыс. кв. м. В доме предусмотрено 598 квартир общей жилой площадью 22 тыс. кв. м. Среди них студии, одно- и двухкомнатные квартиры с полной чистовой отделкой, а также с подготовкой под отделку, выполненной по технологии «БК-Стандарт. Базовый комфорт». Большинство квартир имеет застекленную лоджию или балкон.

ЖК «Новое Янино» — проект комплексного освоения территории в Янино. На благоустроенной территории площадью 128 000 кв. м недалеко от Ржевского лесопарка расположится всё необходимое для комфортной и спокойной жизни. Комплекс включает в себя шесть небольших 12-этажных корпусов общей площадью около 160 000 кв. м. В инфраструктуре ЖК предусмотрен детский сад на 175 мест.

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