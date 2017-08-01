Благотворительная организация «Перспективы» просит помощи у петербуржцев

Петербургская общественная организация «Перспективы» вновь обращается за помощью к горожанам: организация ищет предпринимателей, которые смогли бы помочь с помещениями, а также объявила в очередной раз о сборе подгузников для своих подопечных – детей и молодых людей с тяжелой инвалидностью.

Как рассказали в «Перспективах», организации катастрофически не хватает помещений: в офисных на Среднем проспекте Васильевского острова сотрудники, что называется, сидят друг у друга на головах, но самое главное – крайне необходимо складское помещение.

«Как вы знаете, чтобы помогать ребятам с тяжелой инвалидностью, мы делаем очень много самых разных вещей: это и Барахолка Fashion Weekend, где собираем вещи на благое дело (и осенью будет еще одна, и кое-какие вещи уже есть), и семинары для наших волонтеров и сотрудников других организаций (и для них у нас есть коляски, для тренировки навыков работы с подопечными), и, конечно, летние палаточные лагеря для ребят (палатки и тенты уже поехали в лагерь), – написали «Перспективы» на своей страничке в соцсети. – Мы очень, очень ищем тех, кто сможет бесплатно поделиться с нами своим складским помещением (8–12 кв.м), где могли бы жить: палатки и оборудование для лагеря; коляски для семинаров (3 складные и 2 нескладные), вещи для Барахолки, ящики для сбора пожертвований, и, в зависимости от доступности склада, баннеры, принты картин и расходные материалы для мероприятий. Нужно отапливаемое помещение в черте города, с доступом в рабочее время и местом для 4–6 стеллажей».

Если вы можете помочь, то пишите на электронную почту anna@perspektivy.ru. Кроме того, «Перспективы» запустили акцию #дайпять по сбору подгузников для своих подопечных в Детском доме № 4 (г. Павловск) и Психоневрологическом интернате № 3 (г. Петергоф).

В организации в очередной раз отметили, что дети и взрослые с нарушениями развития получают три подгузника в сутки за счет государственных ресурсов. Такое количество положено им по закону. Но, к сожалению, любые нормы – это всегда средняя цифра, и ребятам, с которыми работают «Перспективы» – тем, кто проводит в подгузнике всю жизнь, 24 часа в сутки – трех подгузников недостаточно.

«Нашим подопечным, ребятам с самыми тяжелыми нарушениями, нужно хотя бы пять подгузников в сутки для того, чтобы чувствовать себя комфортно весь день и всю ночь. 3 из них положено по закону, еще 2 мы ищем своими силами. Всего 5 – поэтому #дайпять! Чтобы они могли вести более активную жизнь, чтобы длительность и количество прогулок, не зависело от того, сколько осталось подгузников», – говорят сотрудники организации.

Сейчас идет сбор именно на летний период – самый активный и самый прогулочный. Необходимо собрать 99 упаковок подгузников для 91 ребенка с тяжелой инвалидностью в Детском доме № 4 (г. Павловск) и 162 упаковки подгузников для 148 ребят с тяжелой инвалидностью в Психоневрологическом интернате № 3 (г. Петергоф). Ознакомиться с полным списком размеров и названий подгузников можно ЗДЕСЬ.

Помочь можно несколькими способами:

1. Купить подгузники и привезти в офис по адресу: Средний пр., 36/40, оф. 480 (3 этаж).

2. Сделать пожертвование банковской картой на сайте donate.perspektivy.ru.

3. Отправить смс со словом «Пять» и суммой пожертвования на номер 7522, например «Пять 200».

Задать вопросы и уточнить информацию можно по телефону 320-06-43 или по электронной почте office@perspektivy.ru.