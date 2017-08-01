«М.Видео» и «Иксы» рискуют получить дело за желание заработать на футболе

Спустя почти месяц после завершения Кубка конфедераций в Петербурге антимонопольщики продолжают ловить предпринимателей на незаконном использовании футбольной символики FIFA.

Как сообщает 1 августа пресс-служба регионального отделения Федеральной антимонопольной службы, в июле такие нарушения выявили в работе шести компаний и одного индивидуального предпринимателя.

Договориться о размещении рекламы с главной футбольной организацией не потрудились владельцы «М.Видео», которые поместили эмблемы Кубка на стендах магазина в ТРЦ «Галерея». Также в обход FIFA логотипом воспользовались ООО «Драккар» на афише «Viking Vill» в «Питерлэнде» и ООО «УК «Максимилиан» и ООО «Максимус», которые добавили рекламу международного спортивного соревнования к афише бара «Maximilian» в «Меркурии».

Не удержались и владельцы клуба «ХХХХ», которые напомнили о Кубке конфедераций на своём сайте, но "забыли" получить на это разрешение.

В список желающих заработать на спортивном мероприятии попали также строительная компания «СоюзСтройМонтажПроект» и индивидуальный предприниматель Найдёнова. Если строители упоминали Кубок в анонсах прямых трансляций, размещенных на Невском проспекте у Греческой таверны «Сиртаки &Акрополи», то предприниматель украсил эмблемой кафе-баре «Плюшкин дом» на Каменноостровском.

УФАС пригрозило, что если до 15 августа компании не избавятся от напоминаний о Кубке, то самодеятельность закончится для них делом о нарушении антимонопольного законодательства. Четверо нарушителей вняли предупреждению и уже исправились. «Иксы», «М.Видео» и индивидуальный предприниматель пока медлят.

Напомним, первой крупной торговой сетью, которая попалась на незаконном использовании логотипа FIFA, стала «Семья». В список товаров, к которым добавили футбольную рекламу, вошли, в том числе, пиво и чипсы.