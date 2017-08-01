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01.08.2017 11:47
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Реестр блогеров в России остался в прошлом

 

Роскомнадзор прекращает вести реестр блогеров в России с 1 августа. Необходимость отменило положение закона о запрете анонимайзеров, который президент Владимир Путин подписал накануне.

Надзорное ведомство в сообщении на официальном сайте уведомило об упразднении реестра, но напомнило, что блогеры обязаны соблюдать закон при публикации авторского контента.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин ранее заявил, что отмена реестра блогеров — своевременная мера, так как в связи с развитием технологий она потеряла свое значение.

Закон, который приравнял пишущих в Интернете пользователей с аудиторией более 3 тысяч человек в сутки к СМИ, был принят в 2014 году. В списке значились почти 2200 человек, которые попали туда добровольно или по решению того же Роскомнадзора. Их обязывали публиковать контактную информацию и возрастные ограничения, а также запрещали распространять недостоверную и экстремистскую информацию.

Закон о запрете информационных систем и программ для просмотра заблокированных в России интернет-ресурсов был подписан 30 июля. Владельцам так называемых анонимайзеров также предоставят к информационному ресурсу Роскомнадзора, содержащему сведения о запрещенных сайтах.


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