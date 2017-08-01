Зрителей матча «Зенит» - «Бней-Иегуда» развезут 75 бесплатных шаттлов

Два часа до игры и два после квалификационной игры Лиги Европы в Петербурге футбольных болельщиков будут бесплатно привозить и увозить с Крестовского острова.

Как сообщает пресс-служба ГУП «Пассажиравтотранс» 1 августа, бесплатными шатллами зрители матча между «Зенитом» и «Бней-Иегуда», могут воспользоваться 3 августа.

На 3 маршрутах планируется задействовать 75 двухсекционных автобусов. Они будут курсировать по уже привычным для болельщиков трассам.

с 18.00 до 20.00 будут открыты маршруты:

– S3 от станции «Петроградская» до автостанции «Крестовский остров»,

– S4 от станции метро «Выборгская» до автостанции «Крестовский остров»,

– S6 от «Чкаловской» до Спортивной улицы

После окончания матча, с 22.00 до 0.00 автобусы будут подвозить зрителей по маршрутам S3, S4, S6 до станций метро «Петроградская», «Выборгская» и «Чкаловская» соответственно.

Напомним, что встреча сине-бело-голубых с израильской командой будет ответной. Первую петербуржцы выиграли в гостях со счетом 2:0.