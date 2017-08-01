Владелец «Ведомостей»: Борьба технически безграмотных людей с прогрессом не может быть успешна

Еще
12:01 01.08.2017
Пришлите свою новость!
11:52
«М.Видео» и «Иксы» рискуют получить дело за желание заработать на футболе
11:47
Реестр блогеров в России остался в прошлом
11:42
Зрителей матча «Зенит» - «Бней-Иегуда» развезут 75 бесплатных шаттлов
11:35
Два испанских истребителя нарушили границу Финляндии
11:30
Пассажирский теплоход досрочно завершил прогулку по Финскому заливу из-за матроса-нелегала
11:22
Трамп подписал закон об антироссийских санкциях
11:11
Глава ЛНР назвал терактом подрыв памятника ополченцам
10:59
На КАД рекордная 14-километровая пробка
10:53
В Сирии заявили о гибели 60 человек при ракетном ударе западной коалиции
10:47
В Волхове железнодорожница отбилась от уличного разбойника
10:36
Из квартиры на Лесном вынесли шубу, золото и перфоратор
10:28
Американским дипломатам официально запретили пользоваться дачей в Серебряном Бору
10:21
Парочка невнимательных петербуржцев попалась на полкило фальшивого психотропа
10:15
Полиция установила виновника страшного лобового ДТП в Петербурге
10:09
Медведи съели тонну рыбы, высыпавшуюся из грузовика под Хабаровском
10:03
Пранкеры разыграли советника Трампа, представившись Джаредом Кушнером
09:57
В Финляндии хотят запретить женское обрезание
09:49
В Петербурге семиклассника заподозрили в растлении первоклассника
09:41
Из Невы извлекли утопленницу с портфелем
09:33
Смертельное ДТП на Московском шоссе парализовало движение
09:25
Во дворе у Лиговского юная петербурженка встретила развратника
09:17
Житель Новосибирска пытался разрубить памятник Николаю II
09:09
Петербургские автомобилисты спасли девушку – на машину рухнуло дерево
09:01
В Кронштадте трое обесчестили и ограбили мужчину
08:53
Топ-менеджеров «Реновы» отпустили из СИЗО под домашний арест
08:45
Сахалинский губернатор попросил Японию о безвизовом режиме
08:37
Леса Ленобласти защитили мобильным приложением
08:29
СМИ: Хакеры российской группировки Cobalt атаковали 250 компаний по всему миру
08:21
МИД пригласил в Россию раскритикованного на Украине пилота
08:13
КАД, Народная улица, Володарский мост парализованы пробками
08:05
В Луганске подорвали памятник ополченцам
00:53
Распределены гранты президента России для НКО
00:38
Глава МИД Британии: Венесуэла находится на грани катастрофы
00:31
В Приозерске к ноябрю забьет фонтан
00:24
Биржи США закрылись разнонаправленно
00:17
Румыны украли iPhone на полмиллиона евро из мчащегося по Голландии фургона
00:10
Дональд Трамп назвал Николаса Мадуро диктатором
31/07
Белый дом США думает над ответом на высылку из РФ дипломатов
31/07
Маккейн: Путин заплатит за нападение на демократию США
31/07
«Возрождение Петербурга» выиграло крупный реставрационный подряд
31/07
США ввели санкции против президента Венесуэлы
31/07
ИААФ: РФ выполнила не все условия для восстановления
31/07
МИД РФ назвал провокацией заявления посольства США о даче в Серебряном Бору
31/07
Цены на нефть растут
31/07
Горожане приняли выхлоп от подлодки за нефтяное пятно на Неве
31/07
МИД Украины назвал дискриминационным закон об упрощении получения гражданства России
31/07
СМИ: Трамп уволил директора по коммуникациям Белого дома через 10 дней после назначения
31/07
Мальчик, сбитый в Первомайском, умер в больнице
31/07
Полтора десятка человек перекрыли Колтушское шоссе во Всеволожске
31/07
Посольство США в Москве заявило о досрочном ограничении доступа к даче в Серебряном Бору
31/07
Автомобиль сбил 4-летнего мальчика во дворе в Первомайском
31/07
Путин подписал закон о компенсационном фонде
31/07
США заподозрили в намеренном затягивании выдачи виз россиянам
31/07
МО "Екатерингофский": Глава округа собирался летать бизнес-классом только в экстренном случае
31/07
Защитник Маммана официально перешел в «Зенит»
31/07
Умер выдающийся американский драматург и актер Сэм Шепард
31/07
Евро поднялся выше 71 рубля
31/07
«Сооружение культуры» на Большой Озерной не признают зданием
31/07
“Сорок сороков” и Поклонская разошлись в оценке “романтических отношений” между Николаем II и Кшесинской
31/07
За неделю в Ленобласти зарегистрировано 3 случая клещевого энцефалита
31/07
«Фонтанка» за 60 секунд — 31 июля
31/07
Немец отменил рекордный заплыв по Неве из-за отсутствия согласований
31/07
За чрезмерную спешку в продаже залогового авто менеджер отправился в колонию на 3,5 года
31/07
Компания Дмитрия Михальченко спорит с КРТИ по поводу развязки в Петергофе
31/07
Президент Польши наложил вето на закон о судебной реформе
31/07
Президент России подписал закон о погашении долгов крымчан перед банками Украины
31/07
Петербуржец выпил, разозлился и поджег три машины
31/07
Министр транспорта: Настройки металлодетекторов могли бы изменить ситуацию с досмотром в метро
31/07
Эксперты упрекнули Смольный в «бюрократизации» борьбы с рекламой борделей
31/07
5 тысяч связистов ЗВО начали учения
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
01.08.2017 11:40
1 Комментариев

Владелец «Ведомостей»: Борьба технически безграмотных людей с прогрессом не может быть успешна

Об аннулировании российского гражданства, возможных преемниках Антона Носика в Рунете и запрете анонимайзеров «Фонтанка» поговорила с Демьяном Кудрявцевым – владельцем газеты «Ведомости», экс генеральным директором издательского дома «Коммерсантъ».
Владелец «Ведомостей»: Борьба технически безграмотных людей с прогрессом не может быть успешна
Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

Медиаменеджер приехал в Петербург на «Диалоги» спустя неделю после того, как стало известно, что российское Министерство внутренних дел аннулировало его гражданство.  Чиновники сочли, что в 2009 году, заполняя документы на получение российского паспорта, гражданин Израиля Кудрявцев предоставил ложную информацию. 

«Фонтанка» поговорила с членом совета директоров «Ведомостей» на Дворцовой площади, где 29 июля репетировали концерт ко Дню ВМФ: голоса заглушала песня «Это Родина моя» и военные марши.

– Демьян Борисович, как вы охарактеризуете сегодняшний уровень свободы слова в России?

– Уровень свободы СМИ и свободы слова – не одно и то же и не постоянная величина. Они разные по разным регионам и темам, для разных людей: свобода высказывания для Путина, Навального или женщины в Чечне – не одна и та же, и ни для кого не велика. Если бы существовал средний уровень свободы слова, то сегодня он ниже, чем пятнадцать лет назад. Но от этого для некоторых смелых или умных возможности быть услышанными больше. В частности, потому, что когда никто не говорит, тот единственный, кто говорит, становится слышнее.

– Лично для вас уровень какой?

– Я как издатель совершенно не определяю, что говорят журналисты «Ведомостей», но вижу, что затраты сил и ресурсов на преодоление ограничений чрезвычайно высоки. Как человек, который не занимается журналистикой, но высказывается публично, я ровно так же свободен и несвободен, как и всю мою жизнь. Всегда говорю, что считаю важным, обязательным, и собираюсь продолжать. У этого, может быть, выросла цена. Но у свободы, обязанности и права и должна быть цена.

Сергей Николаев

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

– Неделю назад стало известно, что вы лишились российского гражданства. Связано ли это, по-вашему, с деятельностью «Ведомостей»?

– Во-первых, меня никто не лишал гражданства: мне аннулировали его выдачу. На основании того, что документы, по которым оно оформлено, содержали, как считают в МВД, ложную информацию. Или, как я считаю, нехватку информации. Главная проблема происходящего заключается не в том, что со мной что-то может случиться как с издателем важнейшей газеты. А в том, что это может произойти с любым человеком. Гражданство аннулируется сотням людей в год, ущемляются обычные права тысяч неизвестных людей ежедневно, в самых разных областях взаимодействия человека и государства. Я, впрочем, понимаю, что само по себе это не новость и в целом не тема для современных медиа.

– МВД вряд ли случайно заинтересовалось вашими документами именно сейчас, когда вы стали владельцем 100% доли «Ведомостей».

– Я не готов подробно разбираться, как живут бюрократические животные в авторитарных средах, как они тянутся своими щупальцами в разные стороны, на что реагируют и какие у них рефлексы. Когда начинаешь в этом глубоко копаться, ты избыточно подстраиваешься под них, начинаешь слишком часто отдёргивать руку. Я устроен проще: делаю что-то, пока хочу и могу. Если я вступаю с кем-то в конфликт, я не буду гадать, а подожду, пока мне скажут, и тогда буду оценивать последствия и риски.

– Ваша стратегия в управлении «Ведомостями» изменится?

– Я не управляю «Ведомостями», там есть менеджмент.

– Вы задумались о продаже этого актива?

– Я никогда не исключал для себя продажи как этого, так и любого другого актива. Другой вопрос, что увеличение рисков, возможно, приведёт к переоценке стоимости, которую я считаю для себя целевой. Но пока этого не произошло.

– Какие личные действия вы будете предпринимать?

– Я много лет жил или приезжал в Россию, не будучи ее гражданином, и знаю, как это делать. Если мне выдадут визу, буду жить по ней. Если нет — ограничусь безвизовым периодом.

– В связи с историей с гражданством вас уже сравнили и с Ростроповичем, и с Солженицыным, и с Бродским. Вы сами как себя чувствуете?

– Надеюсь, что одно из моих свойств – адекватность. Я не сошёл с ума, чтобы сравнивать себя с Солженицыным и Ростроповичем. Но, как и они, я считаю, что отношения с родиной длиннее, чем жизнь какого-либо бюрократического акта. Я останусь русским предпринимателем и литератором вне зависимости от того, какие у меня документы сегодня.

– В «Ведомостях» в марте 2017 года сменился главный редактор – ушла Татьяна Лысова, возглавлявшая газету много лет, её место занял Илья Булавинов, экс главный редактор сайта kommersant.ru и бывший руководитель интернет-вещания Первого канала. Как вы оцениваете его работу?

– Мне не нужно никак в текущем режиме оценивать работу Ильи: я знаю его десять лет и уверен в его возможности сделать необходимые изменения. Сделал ли он их за эти несколько месяцев, и что он делает сейчас, я не знаю. У нас есть некоторые представления о том, что нужно делать. Дуракам и владельцам полработы не показывают, поэтому подождём.

– Ещё одно принадлежащее вам издание, где происходят изменения, – The Moscow Times. Закрылась печатная версия газеты, уволился главный редактор Михаил Фишман.

– Миша не увольнялся. При изменении структуры новая компания не сделала ему подходящего предложения. Мы с Дерком Сауэром (основатель The Moscow Times, бывший гендиректор РБК. – Прим. ред.) создали на базе The Moscow Times некоммерческую организацию, которая будет работать не только как издание, но и как набор разных немедийных активностей в нише информации о России для иноязычных аудиторий. Управляет этим Сауэр, у него есть своё мнение, я могу быть с ним не во всем согласен, но давайте дадим ему время тоже.

Сергей Николаев

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

– А есть ли вообще в современной России спрос на журналистику для экспатов?

– Он есть, хотя и недостаточно велик, чтобы обеспечить жизнь с рекламных доходов. Но ценность работы на других языках заключается в том, что ты не ограничен российским рынком. Пока внутри России число экспатов снижается, вне страны увеличивается число заинтересованных людей. Россия становится важным и непонятным фактором мировой политики, который надо объяснить.

– Что вы читаете сами, где берёте новости?

– Я не читаю СМИ, как таковые, даже «Ведомости». В моих гаджетах – разного рода RSS-ленты по интересующим темам из разных медиа. Обычный гиковский набор: IT, русские культурные и европейские музыкальные новости, наиболее важные политические события. Квантом информации больше не является определённое СМИ, которое надо прочесть от корки до корки или регулярно просматривать с главной страницы. Ваше издание знает это не хуже меня.

– Вы первым сообщили о смерти Антона Носика, с которым близко дружили. Видите ли ему замену и вообще замену основателям Рунета, которые уходят? Я имею в виду, например, директора по технологиям «Яндекса» Илью Сегаловича, умершего в 2013 году.

– Антон умер гораздо раньше, чем он того заслуживал и хотел, и невообразимо раньше, чем мы готовы были с этим смириться. Но меня совершенно не волнует, что в связи с этим будет с русским Интернетом. Рунет появился бы и без нас с Носиком и выживет без нас. Ценность Антона в том, какую модель жизни он показал: свободную, бескорыстную, провокативную. В любой области деятельности, где меняется эпоха, появляются свои Антоны. Я могу их имён не знать, но их ценность не в известности, а в том, чтобы они делали свою работу. Очень много людей ежедневно пользуются тем, что сделал Антон, но узнали об этом только в результате его смерти.

– Если все же сосредоточиться на именах, каких интернет-деятелей можно назвать преемниками Носика?

– Русский медийный Интернет сегодня – не та среда, где этих людей надо искать. Искать их надо в кибернетике, политике, архитектуре, театре, может быть, – везде, где происходит борение и создание принципиально нового. Российский Интернет из суммы стартапов превратился в большую индустрию. Искать внутри неё харизматика – то же самое, что искать нового Колумба после того, как Америку уже открыли.

– Были ли у Носика новые и незавершённые проекты, которые вы хотите продолжить?

– Пожалуй, я просто об этом ничего не знаю. В наших отношениях мы давно переросли диалоги о работе. Когда я понял, что имею дело с человеком, который постоянно будет делать новые проекты, сами проекты мне стали не так важны. У нас была небольшая совместная идея о путешествиях в Италию. Мы хотели это сделать в конце сентября – создать невиртуальный клуб путешественников, Антон готовил экскурсию по Венеции. У людей, которые провели столько времени в Интернете, есть тяга к движению в офлайн.

– Если бы вы инвестировали не в медиабизнес, то во что?

– Человек должен инвестировать в то, что он понимает. Из этого – в то, что ему кажется перспективным, и, далее, – в то, что он любит и во что верит. Сейчас для меня нет области, где это совпадает. Невероятно перспективным кажется всё, что связано с медициной. Происходят скачки в целых областях лечения, продления жизни, её устройства, кибернетизации сознания. Но я в этом совсем не специалист, и становиться им уже поздно.

– В России уже принят закон о запрете анонимайзеров, Роскомнадзор борется с интернет-мессенджерами. Удастся ли российским законодателям добиться успеха?

– Борьба технически безграмотных людей с прогрессом никогда не заканчивается успехом. Если борются технически грамотные люди, они на небольшом промежутке времени могут победить. А когда депутаты Госдумы запрещают анонимайзеры, а госпожа Яровая указывает, что надо бэкапить в телефонном трафике, к этому надо относиться, как к коммерческому лоббизму. К временному успеху, например, для госпожи Яровой, это приведёт, а к заявленным целям – нет.

– Напоследок – цитата из вашего профиля на «Снобе»: «Россия сейчас – это наиболее эффективная точка применения моих сил. Я надеюсь, что она останется такой навсегда. Я буду за это бороться». Актуальна ли эта фраза?

– Первое предложение – нет, а второе и третье – да.

Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (1)
begemott
1 августа 2017 г. 11:46
Пусть едет технически образовывать родной Израиль.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Благотворительный Фонд World Vita
29.07.2017 12:46

World Vita осуществит поставку оборудования для кардиологического отделения детской больницы

Благотворительный Фонд World Vita в рамках реализации программы «Оснащение детских медицинских учреждений» произведет поставку высокотехнологичного оборудования для кардиологического отделения ГАУЗ «ДЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»
«Мои родители – строители»
28.07.2017 13:24

«Эталон ЛенСпецСМУ» поддержала конкурс детских рисунков «Мои родители – строители»

27 июля в Большом аукционном зале Фонда имущества состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса детских рисунков «Мои родители – строители».
Life Control
24.07.2017 18:40

Компания МегаФон представляет систему умных устройств Life Control

Каждый владелец дачи хочет сделать свое жилище удобным, безопасным, экономичным и современным. Например, удаленно регулировать полив урожая, при необходимости отключить подачу электричества, во время обнаружить на участке посторонних.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Реестр блогеров в России остался в прошлом
Владелец «Ведомостей»: Борьба технически безграмотных людей с прогрессом не может быть успешна
Трамп подписал закон об антироссийских санкциях
В Сирии заявили о гибели 60 человек при ракетном ударе западной коалиции
Медведи съели тонну рыбы, высыпавшуюся из грузовика под Хабаровском
Пранкеры разыграли советника Трампа, представившись Джаредом Кушнером
Топ-менеджеров «Реновы» отпустили из СИЗО под домашний арест
Сахалинский губернатор попросил Японию о безвизовом режиме
Леса Ленобласти защитили мобильным приложением
МИД пригласил в Россию раскритикованного на Украине пилота
Владелец «Ведомостей»: Борьба технически безграмотных людей с прогрессом не может быть успешна
Федор Чистяков: Россия самая свободная страна – можно принять Конституцию и выбросить ее
Операторы скинули вызов ФАС
Погода в Петербурге: превращаемся в Макондо
Как Росгидромет погоду спрятал
«Можем вбить клин между Америкой и Европой, но на этом - всё»
Портфельный общак Лехи Иркутского
Дмитрий Богатов: Контролировать Интернет можно. Но получится «1984» Оруэлла
Дадим своим винтовкам мужские имена
Почему Петербург выключает свет омским оппозиционерам
Говорим и показываем
Главное
Последнее

На КАД рекордная 14-километровая пробка

скриншот трансляции "Первого канала"

Пилот МИГ-31 на Морском параде летел с туристическим навигатором Garmin

День ВМФ в Петербурге

Новости компаний
Благотворительный Фонд World Vita
29.07.2017 12:46
World Vita осуществит поставку оборудования для кардиологического отделения детской больницы
Благотворительный Фонд World Vita в рамках реализации программы «Оснащение детских медицинских учреждений» произведет поставку высокотехнологичного оборудования для кардиологического отделения ГАУЗ «ДЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»
«Мои родители – строители»
28.07.2017 13:24
«Эталон ЛенСпецСМУ» поддержала конкурс детских рисунков «Мои родители – строители»
27 июля в Большом аукционном зале Фонда имущества состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса детских рисунков «Мои родители – строители».
Life Control
24.07.2017 18:40
Компания МегаФон представляет систему умных устройств Life Control
Каждый владелец дачи хочет сделать свое жилище удобным, безопасным, экономичным и современным. Например, удаленно регулировать полив урожая, при необходимости отключить подачу электричества, во время обнаружить на участке посторонних.
Tele2
24.07.2017 16:04
Tele2 организует площадку на Большом летнем фестивале «О, да! Еда!»
В выходные 29 и 30 июля в Приморском парке Победы (м. Крестовский остров) в пятый раз пройдет летний фестиваль «О, да! Еда!» и в третий раз – при поддержке оператора Tele2.
КЕЙ
24.07.2017 08:00
Гаджеты и море: КЕЙ рассказал, что нужно знать о водонепроницаемых гаджетах
Гаджеты и вода – понятия несовместимые? Так ли это на самом деле и что нужно знать о стандартах влагозащиты – рассказали эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ.
www.aeroflot.ru
21.07.2017 12:00
Аэрофлот расширяет систему поощрения командиров воздушных судов
С 1 октября 2017 года Аэрофлот вводит дополнительную систему поощрения пилотов. Ежеквартально по результатам работы в предыдущем квартале и в порядке ст. 191 Трудового кодекса РФ за добросовестную, продолжительную и безупречную работу будет выплачиваться...
Фото: пресс-служба авиакомпании «Победа»
20.07.2017 09:00
«Победа» зовет влюбленных в небо
Авиакомпания «Победа» начинает набирать сотрудников в Санкт-Петербурге. На работу приглашают тех, кто хочет стать бортпроводником.
18.07.2017 17:23
Компания Л1 подвела итоги первого полугодия
Первая половина 2017 года, особенно его начало, по признанию многих застройщиков стала провальной в плане продаж. Компания Л1 оказался одним из немногих девелоперов, кто не только не почувствовал падения спроса, а, напротив, отметил увеличение продаж.
КЕЙ
17.07.2017 08:00
Лучшие выпускники образовательного центра Advance получили награды от КЕЙ
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила партнером центра образовательных технологий Advance, наградив лучших выпускников курса «Учись учиться» ценными призами и подарками.
Tele2
12.07.2017 12:43
Более 400 предпринимателей поборются за гранты от фонда «Навстречу переменам» и Tele2
Tele2 объявляет о завершении приема заявок на конкурс фонда «Навстречу переменам», который ежегодно проходит при поддержке компании с целью найти и поддержать лучшие проекты, направленные на улучшение жизни детей в России. В этом году поступило наибольшее число заявок за всю историю конкурса, и на четыре гранта по 1,2 миллиона рублей претендуют 423 проекта, в том числе 60 с Северо-Запада.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.