Пассажирский теплоход досрочно завершил прогулку по Финскому заливу из-за матроса-нелегала

Рейд транспортной полиции остановил теплоход с пассажирами в Кронштадте. Оба члена экипажа будут оштрафованы за нарушения.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД РФ по СЗФО 1 августа, сотрудники отдела на водном транспорте проверяли прогулочные суда в акватории Финского залива. В частности ими был остановлен теплоход под управлением 70-летнего капитана. На момент проверки судна, курсировавшего по маршруту "Причал Зимняя пристань – Форт Император Александр I", на нем было 52 клиента и два члена экипажа.

При проверке документов выяснилось, что на теплоходе не заполнялся судовой журнал, а у 45-летнего матроса отсутствовало квалификационное свидетельство, и он вообще не был вписан в судовую роль.

В отношении экипажа были составлены материалы о нарушениях, провинившихся оштрафуют.